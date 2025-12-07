ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

モリタ「未来の消防防災アイデアコンテスト2026」開催　全国の小中高生から作品募集

モリタホールディングスは、2025年12月1日から全国の小学生・中学生・高校生を対象とした「未来の消防防災アイデアコンテスト2026」を開催する。

これまでモリタは「未来の消防車アイデアコンテスト」として小学生向けに作品を募集してきたが、開催20年を機に対象を中学生・高校生へ拡大し、テーマも消防車に限らず「消防防災」全般へ広げた。

同社は、未来を担う世代の想像力を育むとともに、消防や防災について考えるきっかけを提供する場と位置づける。募集するのは「未来の消防防災」をテーマにしたイラストで、「消防隊員がより安全に活動するための仕組み」や「思わず乗ってみたくなる消防車」など自由な発想が歓迎だ。

応募対象は日本国内在住の個人または団体。部門は小学校低学年・高学年・中学生・高校生の4区分となる。応募作品は八つ切り（271mm×391mm）の画用紙を使用し、絵の具やクレヨン、色鉛筆など平面画材に限る。応募方法は専用ウェブフォームまたは郵送。今回からウェブ応募が新たに導入された。

応募締切は2026年2月23日必着。結果は2026年4月23日にモリタのウェブサイトで発表される。小学校低学年部門と高学年部門の最優秀賞には、賞状と副賞としてQUOカード1万円分およびオリジナルグッズ1点が贈られる。参加者全員には参加賞としてオリジナルグッズ1点が用意される。

《高木啓》

