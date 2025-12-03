ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

デンソーの技術継承を支援、AIでナレッジマネジメントシステム構築…富士ソフト

富士ソフトがデンソーのナレッジマネジメントシステム構築を開始
  • 富士ソフトがデンソーのナレッジマネジメントシステム構築を開始

富士ソフトは、AIを活用して、デンソーの熟練エンジニアがもつ技術や情報を次世代に継承するナレッジマネジメントシステムの構築を開始したと発表した。

技術や情報の可視化と活用により、属人化の解消と生産性の向上を実現する。

デンソーは、先進的な自動車技術、システム、製品を提供するグローバルな自動車部品メーカーであり、産業用ロボットやQRコードの開発、農業等、幅広い分野でも事業を展開している。「地球に、社会に、すべての人に、笑顔広がる未来を届けたい。」をスローガンに掲げ、より安全で環境にやさしいモビリティの未来の実現に取り組んでいる。同社では、グローバル展開に伴う人材の流動性や属人化の影響から、熟練エンジニアのもつナレッジの継承に課題意識を持っていた。

富士ソフトは、デンソーの熟練エンジニアのもつナレッジをデジタル化し、誰もがデータベースから必要な情報を抽出し活用できるようにするナレッジマネジメントシステムの構築を開始した。熟練エンジニアが培ってきた技術や情報をAIに学習させることで、属人化の解消や生産性の向上、次世代へのナレッジ継承の促進につながる。

富士ソフトは今後もソフトウェア開発における技術と実績、AIにおけるノウハウを活かし、製造業の顧客が抱える問題の解決に取り組んでいく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

デンソー

人工知能（AI）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES