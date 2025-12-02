ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ブリヂストン、スポーツタイヤ「ポテンザ」新製品2種を刷新…サーキット向けと日常向け

ブリヂストンは、新乗用車用タイヤ「POTENZA RE-71RZ」（ポテンザ アールイーナナイチアールゼット）と「POTENZA Adrenalin RE005」（ポテンザ アドレナリン アールイーゼロゼロファイブ）を2026年2月より発売する。

発売サイズ数は、「RE-71RZ」が61サイズ、「Adrenalin RE005」は40サイズとなる。

「POTENZA」は1979年の誕生以来、世界のハイパフォーマンスカーに認められ、モータースポーツの世界でも結果を残し続けているブリヂストンのスポーツタイヤブランド。

「POTENZA RE-71RZ」は、リアルスポーツタイヤの系譜「RE-71R」を継承し、日常走行に加えてサーキット走行まで楽しみたいユーザー向けに、ストリートラジアル最速を追求した製品だ。プロドライバーの佐々木雅弘氏、立川祐路氏も実車評価に携わり、サーキットで培ったノウハウをタイヤ開発に注ぎ込むことで、高いドライグリップとハンドリング応答性を実現している。

筑波サーキット2000でのラップタイムは、従来モデルの「POTENZA RE-71RS」対比で1.2％の短縮を達成している。加えて、ウェットでの高い走行性能も確保しながら、サーキットにおける耐摩耗性能も向上させ、走りを追求するユーザーにより長く高いパフォーマンスを提供するタイヤとなっている。

一方、「POTENZA Adrenalin RE005」は、スポーツカーのみならず、日常のドライブを楽しむ幅広い車種をターゲットとしている。日常から週末のワインディングや高速道路まで走りを楽しみたいユーザー向けに、優れた操縦安定性と運転の楽しさを感じながら「気持ちよく走る」ことを目指したタイヤだ。

高速道路での安定感やコーナーでのグリップ感を楽しみ、幅広いシーンで「操る楽しさ」を感じられる走行性能を実現している。さらに、雨の日でも安心感をもって走行できるウェット性能を向上させ、全40サイズでaグレードを達成。また、転がり抵抗性能においては19サイズでAグレードを達成している。

安全性を向上したうえで快適性能やサステナビリティに繋がる低燃費性能も追求しながら、日々の運転をより楽しく、快適にサポートする新モデルのタイヤとなっている。

