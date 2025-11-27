年末年始の高速道路渋滞予測、上下線とも1月2-3日に集中［新聞ウォッチ］

年の瀬には旧暫定税率の廃止でガソリン価格も値下げが予想される中で、マイカーなどで帰省やドライブ旅行を計画しているドライバーにとって気掛かりなのは、高速道路での長蛇の混雑渋滞をいかにして避けるかだろう。

【画像全2枚】

東日本高速道路などの高速道路各社が、年末年始期間（12月26日～2026年1月4日）の渋滞予測を発表。きょうの日経などが報じているが、それによると、上り下りとも1月2日と3日に利用が集中するとの見通しを示したという。

東日本高速道路の担当者は「帰省や旅行先からのUターンに加え、初詣などで移動が活発になる」と分析。ドライバーに分散利用を呼びかけているそうだ。

高速各社の予測によると、期間中に10km以上の渋滞は計210回発生し、うち125回が1月2日と3日に集中。このうち30km以上に達するのは計6回となる見込みという。

しかも、特に長い渋滞は、下りが2日午前10時ごろ東名高速道路の綾瀬スマートインターチェンジ（神奈川）付近、午前11時ごろ東北自動車道羽生パーキングエリア（埼玉）付近で、いずれも25km。上りは3日午後4時ごろ神戸淡路鳴門自動車道の舞子トンネル（兵庫）出口付近、午後5時ごろに東北道加須インターチェンジ（埼玉）付近で、それぞれ35kmの渋滞の列などとも伝えている。

2025年11月27日付

