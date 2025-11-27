ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

日産の新型プレミアムSUV、タイで初公開へ…e-POWERとe-4ORCE搭載

日産の新型SUVのティザー
  • 日産の新型SUVのティザー

日産自動車は、11月29日にタイで開幕するタイ国際モーターエキスポ2025において、新型プレミアムSUVを初公開すると発表した。

新型車は、日産独自のe-POWER技術と、デュアル電動モーターによる最先端の四輪駆動技術「e-4ORCE」を組み合わせることで、SUVの運転体験を再定義する。多様な路面状況において、確実なハンドリングとコントロールを実現する。

モーターエキスポの目玉となるのは、この新型プレミアムSUVの発表だ。新型プレミアムSUVは、大胆なデザインと、EVのようなスムーズで静かな走りが特徴となる。

e-POWER技術により、利便性と航続距離への安心感を提供しながら、EVのような応答性の高い走りを実現。e-4ORCEは、デュアル電動モーターで駆動するインテリジェントAWDシステムで、ドライバーの意図に沿った正確で安定したコーナリングを可能にする。最小限のステアリング操作で済むため、自信を持った運転ができるという。

シームレスなパワーと楽な運転により、ドライバーと乗客の両方に快適性を提供する。このプレミアムSUVは、市街地での日常使いから週末の冒険まで、あらゆるシーンで優れた快適性と多用途性を発揮するよう設計されており、プレミアムSUVに期待される価値を再定義する、としている。

《森脇稔》

