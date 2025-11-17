ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

筑波サーキットで多彩なレース、11月23日に開催へ…「チケットペイ」でチケット発売

「チケットペイ」は、筑波サーキットで11月23日に開催される「SCCN NOVEMBER RACE MEETING in TSUKUBA」のチケット販売を開始した。

今回のイベントでは、JAF公認レース、Legend Car Race、ロータススーパーセブン、VITAのレースなど多彩なプログラムが予定されている。また、Elise SuperTec、ヒストリックフォーミュラ、サーキットトライアル形式のMARCH & NOTEサーキットトライアル、電気自動車の走行会「EV Days」、昭和会サーキット走行も実施される。

開催時間は午前8時から午後4時まで。雨天でも決行される。入場料は2500円で、中学生以下は無料。駐車料金は2輪車が500円、4輪車が1000円となっている。入場料にはパドック内への入場とプログラムも含まれている。

チケット販売には、ペイメントフォーが提供する「チケットペイ」サービスが活用されている。同サービスは、イベント主催者がWEBから登録するだけで簡単にチケット販売ができるシステムで、リアル・オンライン両方のイベントに対応している。販売手数料は売れた分だけで、リアルタイムで内容編集や販売状況の確認も可能だ。

ペイメントフォーは「テクノロジーでお金と経済のあり方を変える」をミッションに掲げ、決済機能に加えて業務効率化を実現する独自のソリューションを展開するペイメントソフトウェアカンパニーだ。

