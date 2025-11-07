ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「富士山花火vsスピードウェイ2026」、花火とモータースポーツが競演…11月10日チケット順次発売

「富士山花火vsスピードウェイ2026」
  • 「富士山花火vsスピードウェイ2026」
  • 「富士山花火vsスピードウェイ2026」
  • 「富士山花火vsスピードウェイ2026」

富士山花火実行委員会は、2026年4月11日(土)に静岡県駿東郡小山町の富士スピードウェイで、「富士山花火vsスピードウェイ2026」を開催する。

【画像】「富士山花火vsスピードウェイ2026」

チケットは2025年11月10日(月)より順次受付・販売を開始する。

本イベントは「富士モータースポーツフォレスト」と連携した大規模花火大会で、富士山の麓で開催される花火と国際サーキット富士スピードウェイを舞台にしたモータースポーツが競演する新感覚のエンターテインメントだ。2026年の開催は4回目で、桜の見頃と重なり日本の美を堪能できる数少ない機会となる。

花火は静岡のイケブンをはじめ、野村花火工業、片貝煙火工業、丸玉屋小勝煙火店といった国内の名門花火企業が参加。中でも最大の見どころは直径約60cmの「2尺玉」。上空約500mで直径約480mに開花し、約1.5kmのワイドな範囲に打ち揚げる。2尺玉の打揚げは国内でも非常に限られた大会のみ実施されており、貴重な体験となる。

観覧席は多種多様で、グランドスタンド席(8000円～)、リクライニングチェア席(1万5000円～)、最大4人までのカメラ席ボックス(4万円)、ドライブイン席やバイカーズパラダイスゾーンなどが用意された。駐車場付きの観覧エリアもあり、家族やグループで楽しめる。

チケットの販売スケジュールは、ふるさと納税形式での早期受付は11月10日から開始。12月11日からは全国向けに早割チケットの販売もある。小山町、御殿場市、裾野市在住者には無料抽選や特別割引も用意されている。

イベントは2026年4月11日13時開演、花火打ち揚げは18時30分から開始予定。荒天時は中止となる。花火総数は約8000発で、最大2尺玉が打ち揚げられる。

主催は富士山花火実行委員会、富士モータースポーツフォレスト、富士スピードウェイ。後援は静岡県および地元自治体・商工会。多数の企業が協賛・協力に名を連ねている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

富士スピードウェイ

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES