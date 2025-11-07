三菱自動車など5社、日本初の家庭向けV2G/V2H実証開始…電動車の充放電最適化で電力系統安定化へ

三菱自動車、MCリテールエナジー、ニチコン、Kaluza Ltd.、Kaluza Japan の5社は11月6日、日本初となる家庭向けV2G/V2H実証を開始したと発表した。

これは、東京都のGX関連産業創出へ向けた早期社会実装化支援事業の一環として、家庭における電気自動車の充放電最適化による電力系統の安定化への貢献および電動車オーナーへの新たな価値創造が目的。先進の充放電制御技術を活用している。

カーボンニュートラル社会の実現に向けて、発電側では太陽光発電を中心とした再生可能エネルギーの導入、また需要側では電動車の導入が進んでいる。太陽光発電の発電時間帯が日中に集中することや電動車の充電が帰宅後の夕刻に集中することにより、再エネの有効利用や特定の時間帯の電力系統への負荷集中の回避が課題とされており、今後は蓄電技術の活用や需要時間帯のシフトが不可欠となる。

このような社会課題の解決に向け、本実証では電力需要が多く電力市場価格の高い時間帯に電動車から電力系統や家庭へ電力を放電し、太陽光発電の発電量が多く市場価格の安い時間帯に充電する仕組みを構築することで、再生可能エネルギーの有効活用および電力系統の安定化に貢献することを目指す。

本実証では、事業者間のシステム連携により電動車のバッテリー充電量情報や充放電制御指示をリアルタイムで連携する仕組みを構築し、さらにMCリテールエナジーがその仕組みを活用した市場連動型の電気料金プランを開発した。

電動車オーナーは自宅で車両にV2G/V2H充放電器を接続し、事前にスマートフォン専用アプリで希望充電完了時間と目標バッテリー充電量を設定することで、自動で設定条件を満たしながら経済的に最適な充放電制御が行われ、市場連動プランを通じて経済的な還元を受けることができる。

実証期間は2025年11月から2026年3月まで。実証の対象者は東京電力パワーグリッド管内において、ニチコンのV2G/V2H充放電器の設置およびMCリテールエナジーの提供する市場連動プランに加入した一般家庭の電動車オーナーとなる。

本実証プロジェクト全体の取りまとめを行う三菱商事とともに、5社は本実証を通じて得た知見を生かし、電動車オーナーの顧客体験の更なる向上を図りながら、カーボンニュートラル社会の実現へ貢献することを目指す。