高級車盗難対策に新提案、完全個室型セキュリティガレージ発表…ユアコンテクスト

ユアコンテクストは11月1日、高級車・ヴィンテージカー・VIP専用車両オーナー向けの完全個室型セキュリティガレージ『PRIME e-GARAGE』新シリーズを発表した。

車両盗難やリレーアタックなどの犯罪が深刻化する中、防犯・警護・SP警備の視点を取り入れた次世代型防犯ガレージを提案する。さらに趣味拠点やプライベート空間としても活用可能で、守ると愉しむを両立した新たなライフスタイルを目指す。

2025年の車種別盗難ランキングでは、『ランドクルーザー』、『プリウス』、レクサス『RX』、『アルファード』といった人気高級車が上位を占める。名古屋市内の住宅街では夜間に車が数分で盗まれる手口が相次いでいる。近年はスマートキーの電子的突破手段であるリレーアタックやCANインベーダーの被害も増加し、屋外や青空駐車では十分な対策が困難だ。

このため完全個室型のセキュリティガレージに注目が集まっている。PRIME e-GARAGE『Drive Base』は単なる車庫ではなく、物理的セキュリティ空間として個人オーナーから支持を得ている。防犯性だけでなく、電動シャッター、防犯カメラ対応、EV充電器や照明、換気などのインフラ設備（オプション）、趣味や作業スペースとしての利用、太陽光パネルや蓄電池の設置で災害時の電源確保も可能だ。

また、自用使いだけでなく将来的に賃貸活用も可能であり、ライフスタイルや土地活用方針に応じて柔軟に対応できる。個人のガレージ建設希望者向けの相談も受け付けている。

《森脇稔》

