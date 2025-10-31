羽田空港～富士山駅直通バス、11月4日から平日運行再開…訪日観光客の利便性向上

富士急グループのフジエクスプレスは、現在土休日便を運行している高速バス「羽田空港・品川駅～富士急ハイランド・河口湖・富士山駅」線について、11月1日にダイヤ改正を行い、11月4日から平日便の運行も再開すると発表した。

近年、訪日外国人観光客が急増しており、特に富士山・富士五湖エリアは人気の観光地として国内外から注目を集めている。今回の平日便運行再開により、羽田空港から富士五湖エリアへの乗換なしの直通アクセスを平日にも拡大し、より快適で便利な移動手段を提供する。

これにより、羽田空港到着後に煩わしい乗換なく富士山エリアへ直行でき、利便性が大幅に向上する。また、限られた滞在時間の中で富士山周辺を観光する客は、ダイレクトアクセスの拡充により柔軟に旅の予定を組むことが可能となる。

運行開始は2025年11月1日から毎日運行で、1日1便となる。運賃は羽田空港～河口湖・富士山駅間が片道3300円（大人）、1650円（小人）、品川駅～河口湖・富士山駅間が片道2300円（大人）、1150円（小人）。

ダイヤは羽田空港発が8時50分に第3ターミナル発、9時に第2ターミナル発、9時5分に第1ターミナル発で、9時35分に品川駅港南口発、11時30分に富士急ハイランド着、11時40分に河口湖駅着、11時47分に富士山駅着となる。

復路は14時30分に富士山駅発、14時40分に河口湖駅発、14時50分に富士急ハイランド発で、16時43分に品川駅港南口着、17時15分に羽田空港第2ターミナル着、17時20分に第1ターミナル着、17時27分に第3ターミナル着となる。