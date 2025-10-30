ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ふるさと納税活用でハイブリッド車寄付、「ガリバー」のIDOM が地方自治体向けプロジェクト開始

IDOMが企業版ふるさと納税を活用し環境配慮型モビリティを地方自治体へ寄附
  • IDOMが企業版ふるさと納税を活用し環境配慮型モビリティを地方自治体へ寄附

中古車販売大手「ガリバー」を運営するIDOMは、企業版ふるさと納税を活用して環境配慮型のハイブリッド車を地方自治体に寄付するプロジェクトを開始すると発表した。

同プロジェクトは、カルティブが運営する地域課題解決プラットフォーム「river（リバー）」を通じて実施される。地球温暖化対策として、温室効果ガス排出量の削減効果が高い車両を地方公共団体の公用車や福祉車両として寄付する。

背景として、全国の地方公共団体では発売から約30年が経過した公用車を利用しているケースもある。IDOMの調査によると、1994年時点のモデルと最新ハイブリッドモデルでは燃費に大きな差がある。例えば、車種Aでは15.2km/Lから28.3km/Lへ、車種Bでは8.5km/Lから19.1km/Lへと大幅に改善されている。

寄付内容は、ハイブリッド車を中心とした環境配慮型中古車で、1団体あたり数台を想定している。想定寄付額は1億円程度で、全国の地方公共団体を対象に募集する。

募集条件は環境に関する取り組みを実施していることで、募集期間は10月21日から11月7日まで。応募多数の場合は選考により決定される。

この取り組みは、2021年10月22日に閣議決定された「地球温暖化対策計画」で示された温室効果ガス排出削減に向けた具体的な取り組みの一環として位置づけられている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

IDOM（ガリバー）

ハイブリッドカー HV、HEV

中古車

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES