ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

メルセデス名車の価値再発見！ W126やSLS AMGの魅力を考える

メルセデスベンツ W126 Sクラス
  • メルセデスベンツ W126 Sクラス
  • メルセデスベンツ 190E 2.5-16 EVO II
  • メルセデスベンツ C36 AMG
  • メルセデスベンツ R129 SL
  • メルセデスベンツ SLS AMG
  • 『カーセンサーEDGE』2026年1月号

輸入車中古車情報誌『カーセンサーEDGE』（発行：リクルート）の2026年1月号は、「メルセデスの名車に乗る」が特集テーマだ。

【画像全6枚】

世界で最初の自動車を生み出したブランドとして知られるメルセデスベンツ。その歴代モデルは、常に技術と美学の調和を追求してきた。

特集では、W126が体現した品格、W124が示した緻密さ、W201が宿した知性を紹介する。これらは、当時の社会的要請に応えつつ妥協を排した思想の結晶であると位置づけている。さらに1990年代に登場したC36や、AMGブランドを象徴するSLS AMGも取り上げ、理性と情熱が共存するメルセデスの魅力を多角的に検証する。

現在、これらの名車は中古車市場で再び存在感を高めているそうだ。W126の静粛性、W124の精緻な走り、SLS AMGの鼓動といった個性が、時間を経ても色あせず、多くのユーザーを惹きつけているとする。

メルセデスベンツ R129 SLメルセデスベンツ R129 SL

誌面では、2人の創業者であるカール・ベンツとゴッドリープ・ダイムラーの思想にも触れ、1926年の合併から間もなく100周年を迎えるブランドの歩みを振り返る。究極の実用車をめざした「ベンツ的側面」と、性能向上を追求した「メルセデス（ダイムラー）的側面」が両立してきた点を強調する。

また、W126～W201～W124のセダン3部作を「究極の実用車」の象徴として取り上げるほか、チューナーからメーカーへ進化したAMGの覚醒期も紹介。実際に名車に乗るオーナーへのインタビューも掲載し、実用性と哲学が重なるメルセデスの本質に迫っている。


気になる見出し……●FEATURE　メルセデスの名車に乗る●Car as Art!　RENAULT CAPTUR●EDGE VOICE　会場を歩きながら見えた再生の予兆●EDGE ANGLE　電動かでもランボルギーニは“感情”を失わない●クルマの達人　高橋竜也［東栄自動車］●テリー伊藤の実車見聞録　Peugeot 406 Coupe●多事放論　911は永遠でいられるのか

『カーセンサーEDGE』2026年1月号『カーセンサーEDGE』2026年1月号

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

中古車

リクルート グループ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES