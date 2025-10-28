ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

ハイエースのカスタムキャンピングカー、ジェイクラブ「LEGANCE」が展示へ…ジャパンモビリティショー2025

ジェイクラブ（ブランド名「LEGANCE」）が、東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に、カスタムキャンピングカー『ハイエースキャンパーStyle2モビリティスペシャル』を展示する。

展示場所は日本RV協会が東8ホールで展開する「JAPAN MOBILITY SHOW 2025キャンピングカーゾーン by JRVA」内。同社の車両展示は後半の11月4日から9日までの6日間となる。

キャンピングカーゾーンでは、大型車両から軽自動車サイズまで様々な種類のキャンピングカーが約40台展示予定。移動手段としてのクルマだけでなく、遊び心や生活が満載で可能性が無限大のモビリティとしてのキャンピングカーの魅力を体感できる。

レガンスが展開するコンプリートカー「ハイエース キャンパーStyle2」は、2022年4月のキャンピングカー構造要件改正を受けて開発された。長年『ハイエース』のドレスアップパーツを手がけてきた同社ならではのオシャレなカスタムキャンピングカーとして位置づけられている。

ベース車両は「ハイエースワゴングランドキャビン」を使用し、純正の後列左側および最後列シートを取り除き、空いた空間にシンクやベッドなどを配置。これにより8ナンバー登録を取得しつつ、6人乗り2名就寝のキャンピングカーを実現している。

「キャンピングカーなのに、街乗りでも映えるスタイリッシュな見た目にしたい」「本格的ではなく、気軽に車中泊＋αを楽しみたい」といったユーザーのリクエストに応えた「CAMPER Style2」は、これまでにないカスタムキャンピングカーという。

今回展示する「ハイエース キャンパーStyle2 モビリティスペシャル」は、従来のコンプリートカーにレガンスがカッコイイと思ったパーツをふんだんに取付けたスペシャルな1台となっている。

