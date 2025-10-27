ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

空飛ぶクルマの「SkyDrive」、搭乗までのバーチャル体験を実施…ジャパンモビリティショー2025

スカイドライブのジャパンモビリティショー2025展示イメージ
  • スカイドライブのジャパンモビリティショー2025展示イメージ
  • スカイドライブの空飛ぶクルマ
  • スカイドライブ
  • スカイドライブ
  • スカイドライブ

空飛ぶクルマの開発・製造・販売を行うSkyDriveは、10月30日から11月9日まで東京ビッグサイトで開催されるジャパンモビリティショー2025に出展すると発表した。

【画像】スカイドライブの空飛ぶクルマ

同社は「Tokyo Future Tour 2035」のメインプログラムに参加し、自動改札機を通って空飛ぶクルマに搭乗するバーチャル体験を実施する。電車に乗るような手軽さで東京の空を移動する体験ができる仕組みだ。

SkyDriveは鉄道と空飛ぶクルマの連携による利便性の高い移動手段の提供を目的に、近鉄グループ、Osaka Metro、JR東日本、JR九州の4社と資本業務提携契約を締結している。各社とともに地域での空飛ぶクルマの社会実装を進めている。

製造面では、2022年3月にスズキと事業・技術連携に関する協定を締結。2023年6月には製造を目的とした子会社Sky Worksを設立し、2024年3月から静岡県磐田市のスズキグループの工場で製造を開始した。

同社の空飛ぶクルマには、スズキやニッパツなど日本の製造技術が活用されており、高品質な機体の安定供給を目指している。2028年頃のサービス開始を目標に機体開発を続けている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スカイドライブ

ジャパンモビリティショー2025

ジャパンモビリティショー

空飛ぶクルマ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES