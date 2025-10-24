ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

東南アジアで商用EV実証へ、東京都のGX促進プロジェクトに採用…eMotion Fleet

eMotion Fleetが東京都環境公社の「グローバルサウスGX促進プロジェクト」に採択
  • eMotion Fleetが東京都環境公社の「グローバルサウスGX促進プロジェクト」に採択

商用EV導入・運用のワンストップサービスを手がけるeMotion Fleetは10月23日、東京都および公益財団法人東京都環境公社が実施する「グローバルサウスGX促進プロジェクト」に採用されたと発表した。

本プロジェクトは、都内企業が有する優れたGX（グリーントランスフォーメーション）関連技術を、今後大幅なエネルギー需要の増加が見込まれるグローバルサウス諸国で展開し、脱炭素化に貢献するとともに事業拡大を図る中小企業やスタートアップ等を支援するものである。東京都および東京都環境公社は、調査・実証に要する経費補助や現地連携サポート、企業マッチング等を通じて、都内企業の国際展開を後押ししている。

eMotion Fleetは、採用プロジェクトとして、タイ・マレーシア・インドネシアを対象に商用EV導入の実証および経済性の確立を含む支援事業を展開する。現地の物流・運輸事業者に対し、EV導入計画の策定から充電インフラ整備、運行データを活用した最適運用支援までを一貫して提供し、地域における脱炭素化と経済成長の両立を目指す。

今後は、東京都および現地関係機関と連携し、現地実証を通じたGXビジネスモデルの確立を目指すとともに、東南アジア各国への横展開を見据えた事業展開を推進していく。

eMotion Fleetは、日本・アジアにおけるモノ・ヒトを運ぶ事業者に商用EV導入および事業拠点の脱炭素化をワンストップで伴走支援するサービスプロバイダー。ドイツ物流大手に2万3000台、国内物流大手に500台の商用EVを導入した前身企業から創業メンバーが独立し、豊富なハンズオンの経験値を元に、事業者・自治体の商用EVフリートの計画・導入・運用を支援している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

電気自動車 EV、PHEV、BEV

商用車・バン

東京都（自治体）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES