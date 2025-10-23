ホーム モーターサイクル 新型車 記事

アライ、フルフェイス『TXストラーダ』シリーズの新グラフィック「ロアーズ」発売

アライヘルメット TXストラーダ・ロアーズ
  • アライヘルメット TXストラーダ・ロアーズ
  • アライヘルメット TXストラーダ・ロアーズ

「かわす性能」でライダーの頭を護り続けるアライヘルメットから、フルフェイス「TXストラーダ」をベースにした新カラーリングモデル『TXストラーダ・ロアーズ』が新発売。税込み価格は7万4800円。販売開始は11月下旬より。

【画像】アライヘルメット TXストラーダ・ロアーズ

TXストラーダは「かわす性能」を高めた強靭な帽体が生む安心感と「卵形」フォルムからなる丸く滑らかなスタイルが特徴のフルフェイス・ストリートモデル。

今回追加された『ロアーズ』は、TXストラーダのカラーリングモデル第一弾で、東京・西麻布に店舗を構えるおしゃれライダーには言わずと知れたアパレルブランド「ロアーズオリジナル」にて限定販売されていた「ラパイドNEOロアーズ黒」のデザインを汲んだグラフィックを採用している。

アライヘルメット TXストラーダ・ロアーズアライヘルメット TXストラーダ・ロアーズ

マットブラックを基調に、モノトーンで描かれた都会のビル群イラストをTXストラーダにも落とし込んだモデルとなっている。

TXストラーダ・ロアーズは、「54」「55-56」「57-58」「59-60」「61-62」の5サイズ展開。SNELL・JISの両規格適合品で、帽体にはPB-cLc2（ペリフェラリー・ベルテッド・コンプレックス・ラミネート・コンストラクション）を採用。内装仕様はハイフィッティング・アジャスタブル・FCS内装（抗菌・消臭内装／オプションにて調節可能［特許］）となっている。

《ヤマブキデザイン》

