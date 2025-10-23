ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポルシェ世界販売6％減、電動化率は35.2%に上昇…2025年1-9月期

ポルシェ・マカン・エレクトリック
  • ポルシェ・マカン・エレクトリック
  • ポルシェ カイエンS E-ハイブリッド
  • ポルシェ・タイカン 改良新型
  • ポルシェ『911カレラT』改良新型
  • ポルシェ・カイエン GTS

ポルシェは、2025年1～9月の世界新車販売の結果を発表した。同期間中に世界で21万2509台を顧客に納車。前年同期比は6％減だった。

【画像】ポルシェの主要モデル

電動化車両の販売比率を大幅に向上させた。全体の35.2%が電動化車両となった。これは前年同期比で12.8ポイントの大幅な上昇だ。内訳は完全電気自動車が23.1%、プラグインハイブリッドが12.1%となっている。

6つのモデルラインの中で最も高い成長を記録したのは『マカン』で、18%の増加となった。これによりヨーロッパ地域では電動化率が56%に達している。

地域別では、北米が最大の販売地域として6万4446台を納車し、前年同期比5%の増加を記録した。海外・新興市場も4万3090台で過去最高を達成し、3%の増加となった。

一方、中国では3万2195台の納車にとどまり、26%の減少となった。これは高級車セグメントの厳しい市場環境と激しい競争が主な要因とされている。

モデル別では、マカンが6万4783台で最も売れたモデルラインとなり、このうち55%以上にあたる3万6250台が完全電気自動車だった。『911』は3万7806台で5%の微減、『パナメーラ』は2万1243台で1%減とほぼ横ばいを維持した。

ポルシェは「価値重視」戦略に基づき、需要と供給の管理に重点を置くとともに、顧客のカスタマイズニーズの高まりに対応するため、エクスクルーシブ・マニュファクトゥーアやゾンダーヴンシュプログラムの拡充を進めている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES