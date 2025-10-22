ルノー、ペット共生イベント「French Bulldog LIVE」に参加…『 カングー』と『キャプチャー』展示へ

ルノー・ジャポンは、11月8～9日に山中湖で開催されるフレンチブルドックとヒトが共存するエンターテイメントを追求したイベント「French Bulldog LIVE（フレブルLIVE）」に参加すると発表した。

【画像】ルノー・ジャポンがフレブルLIVE に参加

今年は、ペット用アクセサリーを装着した新型ルノー『カングー』とコンパクトSUVの新型ルノー『キャプチャー』を会場に展示する予定だ。

カングーは、ペットカートや大きなケージも楽に積み込めるダブルバックドアや両側スライドドア、愛犬もゆったりとくつろげる広い室内空間、低い床や荷室など安全に乗り降りできる工夫、先進の運転・駐車支援機能を備え、ペットと楽しく出かけられるモデルとして愛犬家に高く評価されている。

今回の展示車には、新デザインのフレブル柄リアシートバッグ、室内を彩るバックドアパネル専用ステッカー、新色シートカバーを装着する予定だ。

一方、「パリが息づくコンパクトSUV」を掲げる新型キャプチャーは、リアシートが最大16cm前後にスライドし後席スペースとラゲッジを最適化。愛犬と出かけるために必要な荷物を十分に積むことができる。

イベント開催日は11月8日（土）、9日（日）。両日ともに雨天決行だ。時間は10時から16時（9時開場予定）場所は山中湖交流プラザ きらら（山梨県南都留郡山中湖村平野）

ルノー・ジャポンは今後も愛犬家の快適な車移動を支える製品展開を続けていく、としている。