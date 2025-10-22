ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ブリヂストン、中国企業の商標権侵害で勝訴判決...現地社名「普利司通」を違法に使用

ブリヂストンのロゴ
  • ブリヂストンのロゴ

ブリヂストンは10月22日、中国の企業3社および関係者2名を相手に提起していた商標権侵害および不正競争防止法違反に関する訴訟で、江蘇省高級人民法院において勝訴したと発表した。

本件は2021年4月、ブリヂストンが商標権を持つ中国語表記の社名「普利司通」を被告らが違法に使用し、潤滑油製品の製造・販売を行ったことが商標権侵害および不正競争防止法違反に該当するとして提訴したもの。

2025年6月に同社の主張が認められ、被告らがブリヂストンに対して損害賠償金250万元（約5000万円）を支払うよう命じる判決が下され、勝訴判決が確定した。

ブリヂストンは知的財産を重要な経営資源の一つと捉えており、国や地域を問わず、特許、商標およびその他の知的財産の不正使用または侵害に対しては、社内監視体制および関係部門間の連携を強化している。

権利侵害の兆候を早期に察知・対応できる体制づくりを進めていることに加え、関係当局への通報や訴訟等を通じて、今後も厳正に対処していく方針だ。

こうした活動を通じて、正規品への信頼性を守り、顧客の安心・安全を確保し、ブランド価値の維持・向上を図るとともに、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」に掲げる「Ease より安心で心地よいモビリティライフを支えること」にコミットしていく、としている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブリヂストン

中国

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES