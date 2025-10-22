自動車補給部品管理SaaS「HOKYU」開始、AI活用で在庫最適化…common

commonは10月21日、自動車輸入販売会社の補給部品（アフターセールスパーツ）管理業務をDXするSaaS型アプリケーション「HOKYU」の提供を開始したと発表した。

「HOKYU」は、数万点に及ぶ品番管理・エイジングなどの補給部品にまつわる業務の課題を解決する。管理業務の生産性向上はもちろん、データ経営により、欠品率の低減・適正在庫・粗利の安定化を実現する。

補給部品はSKUが膨大で、需要は品番ごとに異なり、かつ断続的になりがち。従来の単一手法では精度的限界があった。また、輸入・国際調達ではリードタイムが長く、さらに中間業者が多いため為替影響が大きい。仕入条件や諸掛込みの原価計算が煩雑という課題もあった。

生産終了モデルや車齢構成の変化により、UIO（Units in Operation：市場保有台数）と販売実績のギャップが発生。Excel中心運用や分散システムにより、エイジング・滞留在庫の可視化と是正が遅延していた。

主な機能として、SKU別の最適発注では、需要タイプ（連続/断続/季節/新規）を自動分類し、最適手法を自動選択。ABC分析、周期発注をSKU単位で自動提示し、分類根拠と式を可視化する。

UIO×実績のギャップ分析（AI）では、車齢別保有台数・稼働率から標準消費量を推定。実績との乖離と要因を特定する。ディーラーごとの装着率・到達率をスコア化し、補充・販促を提案する。

原価と為替感度による損益管理では、本体価格＋運賃＋保険＋関税＋港費＋手数料＋為替差をロット単位で計算可能。移動平均/FIFO/標準原価に対応する。見込レートを変化させ、粗利レンジを即時試算、価格改定や発注見直しに直結させる。

エイジング/滞留在庫対策では、滞留スコアで値下げ・セット販売・拠点間移動・仕入停止・返却・廃棄を提案。RFID/バーコード/QRで現場作業を効率化する。

対象は自動車輸入販売会社（自動車メーカー/商社）で、SaaS（主要ブラウザ対応）として提供。対応言語は英語/日本語。想定利用部門は経営者、アフターセールス部門、経理、経営企画、IT管理者、自動車メーカー本社担当だ。

オンボーディングでは要件整理/初期設定/研修（オンライン・現地）を実施。移行ではデータクレンジング、リハーサル2回、段階移行（1ライン→全ライン）を行う。運用では24×5監視＋平日サポート窓口で対応する。