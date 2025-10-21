MKグループのカーボンニュートラルサービス、115kgのCO2をオフセット…2025年上半期

MKグループの4社が提供するEVタクシーの貸切と空港定額サービスで、追加料金を支払うことで実質CO2排出量をゼロにする「カーボンニュートラルサービス」の2025年度上半期利用実績が発表された。

ガソリン車をEVに置き換えると、10のCO2発生のうち6を削減できるとされている。残り4はEVの充電時に発生するCO2である。MKグループでは「J-クレジット制度」を活用し、走行距離分を充電する際に発生するCO2をカーボンオフセットすることで、実質CO2排出量をゼロとしている。

2025年1月に京都で貸切を対象にサービスを開始し、2025年4月には京都・滋賀・札幌・名古屋で貸切に加えて空港定額でもサービスを適用している。料金は1回1台100円。

実施会社は、エムケイ（貸切、空港定額）、滋賀エムケイ（貸切、空港定額。ただし定額は大津市域交通圏のみ）、名古屋エムケイ（貸切、空港定額）、札幌エムケイ（貸切）の4社である。

2025年度上半期は延べ27件、1452kmで、CO2換算で115kg発生分をカーボンオフセットした。内訳は京都MKが25件、滋賀MKが2件。2024年度下半期が2025年1月の開始から2か月間で4件の利用だったため、同期間で比較すると2倍以上の伸びで利用者の脱炭素に対する関心の高まりが伺える。

エムケイでは脱炭素の取組みとしてタクシー・ハイヤーの全車ZEV化（電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）などのゼロエミッション・ビークル）を進めている。2025年に保有車両の30%をZEVとし、2030年までに全車ZEV化の達成を目指している。全国のタクシー会社として初めて2021年に全車ZEV化することを表明した。

2025年3月末時点でのZEVはエムケイ（京都）が223台で全台数に占める割合は27%。滋賀エムケイは8台（12%）、札幌エムケイ2台（2%）、名古屋エムケイ4台（4%）、大阪エムケイ12台（6%）、神戸エムケイ8台（5%）、福岡エムケイ6台（8%）、東京エムケイ48台（18%）となっている。