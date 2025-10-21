ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

MKグループのカーボンニュートラルサービス、115kgのCO2をオフセット…2025年上半期

EVで実質CO2排出量ゼロ移動「カーボンニュートラルオプション」
  • EVで実質CO2排出量ゼロ移動「カーボンニュートラルオプション」

MKグループの4社が提供するEVタクシーの貸切と空港定額サービスで、追加料金を支払うことで実質CO2排出量をゼロにする「カーボンニュートラルサービス」の2025年度上半期利用実績が発表された。

ガソリン車をEVに置き換えると、10のCO2発生のうち6を削減できるとされている。残り4はEVの充電時に発生するCO2である。MKグループでは「J-クレジット制度」を活用し、走行距離分を充電する際に発生するCO2をカーボンオフセットすることで、実質CO2排出量をゼロとしている。

2025年1月に京都で貸切を対象にサービスを開始し、2025年4月には京都・滋賀・札幌・名古屋で貸切に加えて空港定額でもサービスを適用している。料金は1回1台100円。

実施会社は、エムケイ（貸切、空港定額）、滋賀エムケイ（貸切、空港定額。ただし定額は大津市域交通圏のみ）、名古屋エムケイ（貸切、空港定額）、札幌エムケイ（貸切）の4社である。

2025年度上半期は延べ27件、1452kmで、CO2換算で115kg発生分をカーボンオフセットした。内訳は京都MKが25件、滋賀MKが2件。2024年度下半期が2025年1月の開始から2か月間で4件の利用だったため、同期間で比較すると2倍以上の伸びで利用者の脱炭素に対する関心の高まりが伺える。

エムケイでは脱炭素の取組みとしてタクシー・ハイヤーの全車ZEV化（電気自動車（EV）、燃料電池自動車（FCV）などのゼロエミッション・ビークル）を進めている。2025年に保有車両の30%をZEVとし、2030年までに全車ZEV化の達成を目指している。全国のタクシー会社として初めて2021年に全車ZEV化することを表明した。

2025年3月末時点でのZEVはエムケイ（京都）が223台で全台数に占める割合は27%。滋賀エムケイは8台（12%）、札幌エムケイ2台（2%）、名古屋エムケイ4台（4%）、大阪エムケイ12台（6%）、神戸エムケイ8台（5%）、福岡エムケイ6台（8%）、東京エムケイ48台（18%）となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タクシー、ハイヤー

電気自動車 EV、PHEV、BEV

カーボンニュートラル

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES