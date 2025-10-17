ホンダ、新基準原付の110cc『スーパーカブ』『クロスカブ』3機種を発表…34万1000円から

ホンダは10月16日、原付一種に新たに追加された区分基準に適合した『スーパーカブ110 Lite』『スーパーカブ110 プロ Lite』『クロスカブ110 Lite』の3モデルを発表した。12月11日に発売し、価格は34万1000円からだ。

【画像】新基準原付適合のホンダ『スーパーカブ Lite』シリーズ

新基準原付は総排気量50cc超から125cc以下かつ最高出力4.0kW以下に制御された車両で、従来の49ccエンジンを搭載した「スーパーカブ50」シリーズに比べ出力とトルクが向上している。

ホンダ スーパーカブ110 Lite（バージンベージュ）

3モデルは空冷・4ストローク・OHC・単気筒・109ccエンジンを搭載し、新基準原付の法規に適合する最高出力3.5kWに最適化されている。従来モデルと比べよりスムーズな加速性能を実現した。

安全装備として前輪ディスクブレーキと前輪のみに作用するABSを標準装備。前後輪にキャストホイールとチューブレスタイヤを採用し、メンテナンス性も向上させている。

メーター内には速度警告灯のほか、ギアポジションや時計、平均燃費などを表示する機能を搭載。日常の移動における使い勝手の良さに配慮している。

ホンダ クロスカブ110 Lite（ボニーブルー）

価格はスーパーカブ110 Liteが34万1000円、スーパーカブ110 プロ Liteが38万5000円、クロスカブ110 Liteが40万1500円（いずれも消費税込み）。

カラーバリエーションはスーパーカブ110 Liteが2色、スーパーカブ110 プロ Liteが1色、クロスカブ110 Liteが3色を設定している。

なお、スーパーカブ110 Liteは2025年10月29日より開催される「Japan Mobility Show 2025」のホンダブースにて展示される予定。