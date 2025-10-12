世界初「伸びる 本カーボンシート」技術を採用、ハセ・プロ「超撥水サイドガラスクリアシート」発売

自動車用カスタムパーツメーカーのハセ・プロが「マジカルアート超撥水サイドガラスクリアシート」の販売を開始。

【画像】ハセ・プロ「超撥水サイドガラスクリアシート」

同社は2025年6月から200種以上の車種専用「超撥水ドアミラークリアシート」を発売していたが、多くの顧客から「サイドガラス用も発売してほしい」との要望が寄せられていた。これを受けて開発を進め、さまざまな環境下での耐久テストを繰り返し実施。

今回発売されたサイドガラス用シートは、ハセ・プロ独自の特許技術製法により完成した製品。話題を呼んだ世界初『伸びる 本カーボンシート』で開発された技術を応用し、ゆるやかな曲面や段差にも貼り付けが可能となっている。

今回発売のサイドガラス用シートは水貼り施工の製品だ。手間はかかるものの、曲面であるサイドガラスへの施工には「水貼り」施工が重要だと考える同社の開発チームにより、この方式が採用された。曲面箇所が多い車への施工を数多く手がけてきた同社の経験と知識、技術を結集した商品となっている。

ドアミラー用とサイドガラス用を合わせて施工することで、さらに高い効果が得られるという。

商品は小サイズ（200×140mm）と大サイズ（270×190mm）を用意し、車種や使用用途、使用環境に合わせたラインナップで販売される。同社オンラインショップ価格では、小1枚入りが1650円、大1枚入りが2750円（いずれも税込み）。各2枚入りパッケージや大小1枚の組み合わせパッケージも販売されている。

同社では熟練の施工技術者による対応も行っており、ボンネットやルーフの加工、ピラー部分やパーツへのシート施工、ヘッドライトのリバイバルシート施工など様々な施工に対応している。