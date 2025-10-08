ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「ボルボ240」を自分だけの特別仕様にリメイク、クラシックボルボ専門店が新サービス開始

オリジナルブルー仕様
  • オリジナルブルー仕様
  • ドア内張やダッシュボードのペイント
  • ミラー交換や窓枠をメッキ仕様にカスタム
  • 70年代の仕様を再現した丸目2灯ヘッドライト
  • 日本未発売US仕様の丸目4灯ヘッドライト
  • 本革に張り替えたリアシート
  • 足回りを新品にリフレッシュするコンフォートパッケージ
  • キャンピング仕様

クラシックボルボ専門店・ドクターVが、ボルボ240を中心に顧客の好みに合わせて仕立てる「リメイクオーダー型販売サービス」の受注を開始した。

【画像】リメイクオーダーによってカスタムされたボルボ

同サービスは、中古車をベース車に外装のオールペイントや内装シート・ドアトリムの張替え、パーツ変更などを行い、顧客の理想のスタイルに再構築する車両販売システム。外装色からヘッドライト形状まで、自分だけの特別仕様をオーダーできる

カスタマイズ例として、オールペイントやダッシュボードの色変え塗装、70年代当時のボルボ240を再現した丸目2灯や日本未発売のUS仕様の丸目4灯ヘッドライト、本革やファブリック、ステッチの色までフルオーダーできるシート・ドアトリム張り替え、R12フロンガスをR134aに変換するエアコン強化キット、内燃機関のオーバーホールなどが可能。

店舗では実際のボディカラーの施工事例や素材見本を用意し、コンピューター上で完成イメージをその場でシミュレーション可能。プロのカーリメイクアドバイザーと共に希望のトーンや質感を一緒に相談しながら選べる。

納車後のメンテナンスや、輸入車・旧車に欠かせない保証もすべてドクターVが対応。リメイク後も安心して長く乗り続けられる体制を整えている。

リメイクカーを購入した顧客は、納車後にドクターV主催のボルボオーナーイベントへ参加することができる。イベントでは、同じ車種や年代のボルボオーナーが集い、自慢の愛車を披露したり、カスタムのアイデアを共有したりと、クルマを通じて“仲間とつながる時間”を楽しめる。

BBQやコンテストなどのカジュアルな交流企画も開催しており、家族連れや初心者の方でも気軽に参加できる雰囲気が特徴。「つくる楽しみ」と「見せる楽しみ」を両立できるのが、ドクターVのリメイクカーの魅力となっている。

今後はリメイク施工事例をまとめた特設ページを公開予定。担当者は「これからはクルマを“選ぶ”だけでなく、“創る”時代へ。ドクターVでは、これまでのノウハウや専門店ならではの知識を活かして、お客様の感性に寄り添い1台を共につくり上げます」とコメントしている。

《ヤマブキデザイン》

