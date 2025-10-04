ホーム モーターサイクル 新型車 記事

カワサキ『Ninja 400』2026年モデル発表、新色2色で11月発売、価格は81万4000円

カワサキ『Ninja 400』2026年モデル
  • カワサキ『Ninja 400』2026年モデル
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ Ninja 400 2026年モデル（メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー）
  • カワサキ『Ninja 400』2026年モデル

カワサキモータースジャパンは、スポーツバイク『Ninja 400』のカラー・グラフィックを変更し、2026年モデルとして11月1日に発売すると発表した。メーカー希望小売価格は81万4000円（税込）。

【画像】カワサキ Ninja400 2026年モデルの新色2色

今回の変更点は、カラー＆グラフィックの変更のみ。新色として「パールロボティックホワイト×メタリックマグネティックダークグレー」と「メタリックマットグラファイトグレー×メタリックマグネティックダークグレー」の2色を用意する。

Ninja 400は、398cc水冷並列2気筒エンジンを搭載した軽量高性能モデル。全回転域で力強い性能を発揮しながら、良好なパワー感覚を提供する。ライダーのスロットル操作に対して素直に反応するエンジン特性により、なめらかな加速と高い制御性を両立している。

デザイン面では、Ninjaシリーズの最高峰であるNinja H2をモチーフにした近未来的なNinjaスタイルを継承。ボリューム感のあるボディワークを採用することで、大排気量モデルのような迫力を持ち、さらに大排気量モデルに匹敵する高級感のあるデザインと巧みな仕上げ処理が、その印象をより強固なものとしている。

急激なシフトダウン時などにリアタイヤが一時的にロックする原因となるバックトルクを軽減するアシスト＆スリッパークラッチを標準装備。コンパクトなエンジンと軽量トレリスフレームにより、軽快かつ優れた安定性と高い操作性を実現。初心者から上級者まで幅広いライダーが走る楽しさを体験できるハイバランス・スポーツモデルとなっている。ABS装着車。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

カワサキモータース

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES