ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

コンチネンタルの新タイヤ、持続可能素材60%採用…バスワールドヨーロッパ2025で発表へ

都市バス用の新型タイヤ「Conti Urban HA 5 NXT」
  • 都市バス用の新型タイヤ「Conti Urban HA 5 NXT」

コンチネンタルは、10月3日にベルギーのブリュッセルで開幕する「バスワールドヨーロッパ2025」において、都市バス用の新型タイヤ「Conti Urban HA 5 NXT」を初公開する。

同製品は、使用材料の最大60%が再生可能素材、リサイクル素材、およびISCC PLUS認証を受けたマスバランス認証材料で構成されている。これにより、転がり抵抗を25%削減し、電動バスの効率的な運行と航続距離の最大15%延長を可能にする。

また、新開発のトレッドコンパウンドにより、従来品「Conti Urban HA 3」と比較して最大15%の走行距離向上を実現。同時に、ウェットグリップ性能においてEUラベルクラスBの評価を維持している。

コンチネンタルのEMEA地域バス・トラック用タイヤ純正装着事業部門責任者であるレオ・コロジエイ氏は「この業界最大級の展示会は、純正装着顧客、フリート運営者、輸送会社、そして業界関係者に新製品を紹介する絶好の機会だ」と述べた。主催者は10月4日から9日までの一般公開中、4万人以上の来場者を見込んでいる。

同社EMEA地域バス・トラック用タイヤ製品開発責任者のヒンネルク・カイザー氏は「気候に配慮した地域公共交通への転換に加え、縁石、頻繁な信号機、狭い道路での運転といった従来からの課題にも対応している」と説明した。

ISCC（国際持続可能性・炭素認証）は2010年に設立されたマルチステークホルダー・イニシアチブの一環で、追跡可能で持続可能、森林破壊ゼロ、気候に配慮したサプライチェーンを推進する世界有数の認証システムである。

この新タイヤは、275/70 R 22.5サイズが用意されており、純正装着用には標準でセンサーが装備される。交換用市場向けにはリクエストに応じてセンサーが利用可能だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

コンチネンタル

バス

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES