沖縄にテスラ専門レンタカー、那覇空港から5分の立地に開業…「Testra EV Rental」

那覇空港から約5分、ゆいレール沿いにオープンした新店舗
  那覇空港から約5分、ゆいレール沿いにオープンした新店舗
  • 「Testra EV Rental」

Testraは10月1日、高級EV・テスラ専門レンタカー「Testra EV Rental」を沖縄県那覇市に開業した。

那覇空港から車で5分という好立地で、環境に優しく静かで力強い未来の旅を提供する。

同店の特徴として、沖縄の豊かな自然と最新のEVが融合した上質な旅を提案。那覇空港からタクシーで約5分、ゆいレール「赤嶺駅」から徒歩4分と、沖縄では空港への送迎車による混雑で飛行機を降りてからレンタカーを借りるまで2時間以上かかることも珍しくない中、空港での待ち時間を最小限に抑えることができる。

電気自動車を利用することで二酸化炭素を排出することなく環境負荷の少ない旅が可能で、美しい自然環境と豊かな観光地としての魅力を持つ沖縄で、環境に配慮した旅を選択することは未来の沖縄を守るための大切な一歩となる。

サービス面では満充電でスタートし、返却時は充電不要。テスラは100%充電で400km以上走行可能なため、数日間の沖縄旅行には十分な航続距離を誇る。長期利用の客には公共の充電器で充電するためのアダプターや充電用カードを無料で貸し出すほか、操作方法や旅のプランに合わせた最適な充電計画のアドバイスなど、安心して旅を楽しめるようサポートする。

同社の「Testra」という社名・店舗名は「Tesla」と「Travel」を組み合わせた造語。テスラをはじめとするEVの持つ先進性と快適性、そして地球環境に配慮したサステナブルなドライブを通じて、顧客の旅に「付加価値」と「上質さ」を提供することを目指している。今後は宿泊・アクティビティなど各種施設と提携し、さらなる上質な旅を提供していく予定だ。

