ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

スズキ、セニアカー活用で離島観光を支援…瀬戸内海の粟島で実証開始

加飾したセニアカーET4D
  • 加飾したセニアカーET4D
  • 見守りアプリ画面

スズキとスズキ自販香川は10月1日、香川県三豊市の離島である粟島の観光振興にセニアカーを活用する地域連携の取り組みを開始したと発表した。

【画像全2枚】

この取り組みは10月1日から11月30日までの期間で実施される。三豊市にセニアカーを無償提供し、粟島芸術家村事業で滞在する芸術家がセニアカーの加飾を行う。またIoT技術を活用した見守り用デバイスを搭載することで、安心して利用できる実証実験も開始する。

粟島は若手芸術家が滞在して芸術作品を創作する粟島芸術家村事業をはじめとする芸術関連の施設や観光スポットも多くあり、観光客が多く訪れる島。しかし島内は細い路地や里山が多くあり、高齢者や移動に配慮が必要な方々にとっては移動が大きな負担となり、安心して快適に観光を楽しむことが難しい状況だ。

スズキはこうした背景や課題を踏まえ、セニアカーを貸与することで粟島を訪れる観光客が島内を移動できる環境づくりを後押しするとともに、三豊市や自販香川と連携し、地域の観光振興と持続可能な地域社会の実現のために取り組む。

IoT技術を活用したセニアカー用の見守りデバイスは株式会社コヴィアと開発している。この取り組みを通じて設定した見守りエリアを外れた場合の通知や転倒検知通知機能などの使い勝手を検証するとともに、利用者が安心してセニアカーを活用できるようにサポートする。

スズキはこれからも多様なモビリティを通じて地域の困りごとの解消や移動の自由を支える存在となり、顧客、社会にとって身近で頼りになる存在となれるよう「生活に密着したインフラモビリティ」を目指していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

車いす・電動車いす

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES