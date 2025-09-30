ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

DUNLOPタイヤ装着車、SUPER GT第6戦GT300クラスで優勝…資源循環型タイヤで3勝目

「Syntium LMcorsa LC500 GT（60号車）」
  • 「Syntium LMcorsa LC500 GT（60号車）」
  • GT300クラス優勝を果たしたドライバー(左から、吉本大樹選手/河野駿佑選手)

住友ゴム工業は、DUNLOPタイヤを供給するチームが9月20日から21日にスポーツランドSUGOで開催された「2025 AUTOBACS SUPER GT」第6戦のGT300クラスで優勝したと発表した。

【画像全2枚】

優勝車両は、同社と三菱ケミカルが協業で取り組む資源循環型カーボンブラック採用タイヤを装着している。このタイヤは8月の第4戦から投入しており、第4戦の2日連続優勝に続き3勝目となった。

SUPER GT第6戦は20日に予選、21日に300kmの決勝レースが行われた。雨の影響はなく、予選・決勝ともにドライコンディションとなった。DUNLOPタイヤを装着した「Syntium LMcorsa LC500 GT（60号車）」は予選2位からスタートし、レース序盤で予選1位の車両を抜いてトップを維持した。

中盤には約1時間レースの一時中断が発生するなど荒れた展開となったが、DUNLOPタイヤは終始安定した性能を発揮し、「Syntium LMcorsa LC500 GT（60号車）」の今季初優勝を力強く支えた。

資源循環型カーボンブラック採用タイヤは、8月の第4戦で初めて実戦投入されたもので、タイヤ事業における循環型ビジネス構想「TOWANOWA（トワノワ）」の一環として製造された。ゴム片や使用済みタイヤをコークス炉に投入してケミカルリサイクルを行い、得られたタールからカーボンブラックを生産することで、CO2排出量の削減が期待されている。

同社は、最新の車両が投入されるタイヤ開発の最前線にあたるモータースポーツ分野において、サーキュラーエコノミーの推進と、サステナブル原材料を使った製品開発を行うことで、カーボンニュートラルの実現に向けた取り組みを加速していく。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

住友ゴム工業

ダンロップ

SUPER GT

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES