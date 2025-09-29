ホーム 自動車 社会 社会 記事

後を絶たない高齢者の踏み間違い事故，加齢で同時に複数の動作困難に［新聞ウォッチ］

後を絶たない高齢者の踏み間違い事故，加齢で同時に複数の動作困難に（写真はイメージ）
  • 後を絶たない高齢者の踏み間違い事故，加齢で同時に複数の動作困難に（写真はイメージ）

9月21日から9月30日までの10日間にわたり「秋の全国交通安全運動」が実施されているが、きょうの各紙にも交通事故を防止するための対策や啓蒙・普及などを紹介した記事が目を引く。

このうち、朝日は社会面で「自動車のアクセルとブレーキペダルの踏み間違いによる交通事故が、高齢者を中心に後を絶たない」と指摘。交通事故総合分析センターによると、2024年は2853件発生し、74人が亡くなったが、踏み間違いによる事故の件数自体は減っているものの、過失の割合が大きい第1当事者は、65歳以上の割合が3割強から5割強と増加傾向にあるという。

さらに、事故データで事故が発生しやすい場所を分析すると、高齢者の事故は店舗の駐車場やコインパーキングなど道路以外でも多発し、発進や直進時の割合が高かったとも。加齢により、足の筋力や股関節の柔軟性も低下。周囲を見渡すなどして右に体を向けると、連動して知らぬ間に足がアクセルにかかってしまい、ブレーキと思い込んで踏み込んだら実はアクセル、という可能性もあるという。

専門家も「駐車場では、周囲を見渡し、速度調整しながら空きスペースや車、歩行者、障害物を確認するなど、同時に複数の動作をこなしている。加齢でこの複数の動作をこなす能力が低下する」とのコメントを取り上げている。

では、予防策としては（1）ブレーキの手前にかかとを置く（2）駐車場などではオートマチック車のクリープ現象を活用（3）運動で筋力や柔軟性の低下防止――などを挙げているが、運転の操作には個人差があり、年齢に関係なく「過信は禁物」である。

2025年9月29日付

●万博来場2200万人突破、黒字目安（読売・1面）

●「交通空白」共同輸送拡大、国交省支援、地域の送迎車活用 （読売・2面）

●踏み間違い事故防ぐには、同時に複数の動作、加齢で困難に（朝日・22面）

●交通事故防止へ、反射材利用推進、警視庁、2団体・企業に委嘱 （毎日・17面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES