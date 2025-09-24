ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

レクサス『LX』が移動式ドレッサーに、リアドアは観音開き…マニキュアステーションも完備

レクサスは、最上位SUV『LX』をベースに、美容とファッションに特化したコンセプトカー「グラム LX」を米国で発表した。

同車両は「身支度を特別な体験として捉える人々」のために開発された唯一無二のコンセプトカーで、高級SUVを本格的なグラムスイートに変身させる美容・ファッション関連の設備を搭載している。

コンプリート・カスタムズの専門チームとの共同開発により製作された「グラム LX」は、パールシンフォニー・カメレオンラップで輝き、クリスタルファセット加工のエンブレムと、モヘア、シルク、ストーンインレイのアクセントを施したピンクとホワイトのレザー内装が特徴だ。

リアゲートは特注のカスタムにより、観音開きに変更。トランクバニティ・ドレッシングスイートでは、フレンチドアが開くとバックステージ仕様の空間が現れ、カスタム引き出し式チェアとロバーン社製イルミネーション付きツインミラーで移動中の美容準備が可能だ。格納式プライバシースクリーンで着替えエリアを確保し、LED照明付きクローゼットラックとアクリル製引き出しで衣類とアクセサリーを収納できる。

フロント部分のマニキュアステーションでは、UV/LED照明を備えた移動式ネイルバーで素早いポリッシュチェンジが可能で、「あと5分で本番」という状況に最適という。

2列目シートの美容スタジオでは、VIPドアが開くとプロ仕様のバックシート美容ステーションが現れる。製品を広げるためのストーンインレイ・トレイテーブル、最適な照明のためのハロー照明付きスカイライト、精密なメイクアップ用のカスタム全幅ドロップダウン式ロバーン社製イルミネーション付きミラーを完備している。

スマートストレージでは、乗員の必需品を整理整頓して保護するよう設計されたコンパートメントを配置。ホットツールホルダー、電源コンセント、冷蔵メイクアップコンソール、LED照明付きハンドバッグ収納コンパートメントにより、美容・スタイリング用品への移動中のアクセスを確保している。

《森脇稔》

