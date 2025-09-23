ホーム モータースポーツ／エンタメ エンタメ・イベント 記事

コスモスポーツやデボネアなど…昭和平成名車展示会inアリオ上田

昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田
  • 昭和平成名車展示会inアリオ上田

長野県上田市の大型複合商業施設アリオ上田で9月13～15日、国内外の旧車や名車など延べ180台がエントリーした「昭和平成名車展示会」が開催され、3日間を通じて大盛況となった。

【画像全43枚】

2021年に始まった旧車を中心としたイベントで、初回から日本旧軽車会（吉崎勝会長）が協力。徐々に口コミなどで広がり、春と秋に開催する人気の催しとなっている。

参加資格は平成12年（2000年）までに生産された車両。9月中旬の3連休に、13日は国産車、14日は外国車、15日は軽自動車などと、それぞれに中心となる車両約60台ずつが1Fエントランス広場に展示された。

真っ赤なボディが秋空に映えていたのは、初代のマツダ『コスモスポーツ』（1970年）。ホイールベースやトレッドが拡大されるなど大幅な改良がなされた後期型だ。「免許を取って初めてのクルマが『カペラ』ロータリークーペ。その後いろいろなクルマに乗りましたが、最後のロータリー車『RX-8』が生産中止になるのを機にもう一度ロータリーに乗りたくなってコスモに戻りました」とオーナー。錆がひどく、元の白から初代『ロードスター』の”クラシックレッド”に塗り替えた。「富士スピードウェイで180キロを出したことがありますが、ピークがない感じでエンジンが良く回る。スタイルも良く、今もロータリーフィーリングを楽しんでいます」。

当時のカタログカラーだった”ベルベットブラック”がそのまま保たれ風格を漂わせていたのは、三菱『デボネア エグゼクティブ』（1973年）。まだフロントドアの三角窓やL字型テールランプが残る前期型で、6気筒2Lの5ナンバー車だ。オーナーによれば静岡県島田市の元公用車で、市長なども乗った個体だとか。シートを張り替えた以外はほとんどノーマルで、ホワイトリボンタイヤなども当時のまま。エンジンのオーバーホールもしていないという。「今47万キロ走行していますが超元気！　高速道路も（埼玉から）快適に走って来ました」と満足そうだった。　　　　　　

初代の日産『シルビア』も美しい姿を見せていた。所有歴は半世紀を超えたとオーナー。「これまで北海道から九州までイベントに出てきました。クルマは走ってなんぼ。1年でも長くクラッチ踏むために健康でいたいです」。まだ気温の高かったこの日は、ポーダブル電源とスポットクーラーを車内に据えて万全の体制に見えたが、「思うように冷えず、もっと容量の大きいのが欲しい」と、酷暑には苦慮している様子だった

珍しかったのはダイハツ『フェローバギィ』。商用軽自動車の『ハイゼット』トラックをベースに、ドアの無いバスタブ形のFRP製ボディを載せたレジャー用バギー。100台限定で販売されたといわれる希少車だ。富士重工（現・SUBARU）『三輪ラビットT-75A』（1957年）もなかなかお目にかかれない車両。2輪スクーターの後部を荷台としたオート3輪仕様モデルで、赤く塗った郵政型もあったという。ギアシフトが何と座席の後ろにあってやり辛そうだが「全然。普段使いしてます」とオーナーは笑い飛ばした。

無事に3日間を終えて吉崎会長は「2日目は大雨に遭いどうなるかと思いましたが、一般来場者用の駐車場1800台は満車が続いて、イベントそのものも大成功でした。コロナ渦の中で始まり、今年で4年目。子供さんが展示車に乗せてもらい、お母さんがその写真を撮るなど、すっかり馴染みました。今回も凄く満足した3日間でした」と、ほっとした様子だった。

次回の2026年春期は、5月4日、5日に開催予定。

《嶽宮 三郎》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ヒストリックカー、クラシックカー

詳細画像

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES