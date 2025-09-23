ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

17年落ちクロスロードが“現代車”に化けた！ 1年試して効いたアフターパーツ3選

  • NA車でもかなりの変化が体感出来るBLITZ Thro Conはクルマ購入時には必ず装着するマストアイテムとなっている
  • 滑らかな映像と視認性の高さでとても便利なデータシステム DRM6030
  • リアスポイラーを塗り分けてカメラ装着部分をつや消し黒にしたことでカメラがより目立たなくなっている
  • 履くだけでインパクトを出せるホワイトレターのOPEN COUNTRYはオフ感を出すには最適なアイテム
  • 静かで乗り心地の良いタイヤなので乗り心地や燃費を犠牲にせずファッション性を高められる
  • ギラギラと光るのは嫌なのでスモーク濃いめで優しく光る様に調整した
  • 消灯時には出来るだけ見えない様にレンズ部分以外はグリル同様のつや消し黒で塗装している

衝動買いで手に入れた“ちょいレア”なホンダクロスロード』に乗り替えて、気づけばまもなく1年である。毎日乗るクルマゆえ、快適に走りたいという欲が出てアフターパーツを色々試した。その中から「これは勧めたい」と胸を張れるアイテムを3つ紹介する。

【画像全8枚】

◆スロットルコントローラー【BLITZ Thro Con】

筆者のクロスロードは2リットルNA／5速AT／2WDの仕様。年式は約17年落ち、走行距離は11万kmを越えた立派な中古車である。高速道路（120km/h規制）では涼しい顔で巡航できるが、一般道では急に“朝イチの筆者”のように動きがモッサリする。そこで投入したのが、カプラーオンで装着できるBLITZ「Thro Con」である。

スロコンは、アクセルの“開けた感”を電子的に増し増しにしてくれる装置で、実トルクや馬力が増えるわけではない。たとえばアクセルを1cm踏むと、電子的には“3cm踏んだことにする”イメージである。結果として、ノーマルより少し踏んだだけでトルクフルに感じられ、NAでも「お、うちの子やるじゃないか」と錯覚できるのが良い。燃費悪化は筆者の個体ではほとんど体感していない。モードは1～MAXまでの10段階で好みに調整可能。筆者は常にMAX派である。踏み始めからシャキッと反応するのが気持ちよいからだ。

◆デジタルルームミラー【データシステム DRM6030】

クロスロードは7人乗りの3列シート。発売当時は“売れなかった子”らしいが、いま見ると案外ニーズのあるパッケージである。サードシートを畳めば4人＋荷物でも余裕があり、出張や機材山盛りの取材で大いに助かっている。問題は荷物満載時で、ルームミラーが完全に埋もれて後方が見えず、ヒヤリが増える。そこで導入したのがデータシステムのデジタルルームミラー「DRM6030」である。

11V型ワイドにフルHD（1920×1080）映像を高精細表示し、STARVIS搭載で夜間も鮮明、WDR／HDRで白とび・黒つぶれを抑える。タッチ操作でアングル調整や5段階ズーム切替、後退時はガイドライン表示や下向き自動切替が働く。起動も速く、独自ノイズ対策と映り込み防止フィルム同梱も安心である。導入の決め手は後方カメラが防水・防塵の「IP67」対応、車外設置OKというところで、どうしてもカメラを車外に取り付けたかったから。というのも、将来的に“車内が見えないレベル”のスモークを貼る計画があり、視認性を落とさないためには外付けがベストと判断した。

しかし、カスタム好きとしては“ただ付けた”では気持ちが収まらない。純正オプションのリアスポイラーを探し出し（単品が無かったため、某オークションでリアゲートごと購入という荒業）、そこへカメラを埋め込み装着。結果、純正然とした違和感のない仕上がりになった。後方視界は常時クリア、見た目はスマート。いまや“お気に入りポイント”の筆頭である。

◆ホワイトレタータイヤ【TOYO OPEN COUNTRY H/T II】

オフっぽさを一撃で盛れるホワイトレターは、いまや定番である。そのブームを強力に牽引したのがトーヨータイヤの「OPEN COUNTRY」シリーズだ。ゴリゴリのM/Tから、オンもオフもバランスよく走れるA/Tまでラインアップは広い。

とはいえ昔より良くなったのは事実でも、乗り心地・ロードノイズ・燃費の面では“ふつうのサマータイヤ”より不利なのも事実。そこで登場したのが「OPEN COUNTRY H/T II」である。これは“見た目はオフ、性格はオン寄り”といういいとこ取り。一般的なサマータイヤと遜色ないどころか、状況次第では堂々と張り合える。見た目のオフ感はもちろん圧勝なので、いわゆる“ファッションオフローダー”には待望の一手だ。

実際に履いてまず満足なのは、停めて眺めるだけでテンションが上がること。性能面はハイエンドには届かないが、ミドル上位の快適性と静粛性はしっかりある。長距離でも不満は出ず、ホワイトレターの満足感は常時高め。装着後約1万km走ったが、体感的な性能劣化はなし。摩耗も穏やかで耐久性にも期待が持てる。しかも“オフ系あるある”の燃費悪化は気にしなくてよいレベルである。

結論として、見た目と実用性を同時に叶える“ちょうどいい”ホワイトレターがこれである。駐車場で愛車を見た瞬間にニヤリ、走り出してもう一回ニヤリ、そんなタイヤだ。

◆番外編　グリルマーカー

最近クロスロードがじわっと流行っているのか、全塗装でピカピカの個体を見かける。そこで筆者も他のクルマと差を付けたい！　と、つい魔が差し、“H”エンブレムをあえて大加工を経て消してしまい、フロントグリルを定番のつや消しブラックに。興味がない人から見れば「で、何が変わったの？」案件だが、“人と違う顔にしたい病”が出ると止まらないのである。シンプルで悪くない。……が、もう一押しのインパクトが欲しい。そこでグリルマーカーを投入した。

ところが仮置きしてみると、ボンネットとグリルの隙間からヌッとマーカーが飛び出す始末。これでは“押し”どころか“出しゃばり”である。そこでグリル側を加工し、本体がきれいに収まるように調整。さらに消灯時に目立ち過ぎないようスモーク処理を施して取り付けた。結果、点灯時はキリッ、消灯時はスッと引き締まる二面性フェイスの完成である。

コストはと言えば、部品代が約2000円、加工費は数万円。そう、カスタムあるあるの「パーツより工賃が主役」パターンである。財布は少し痩せたが、フロントの“顔つき”はグッと精悍になった。これぞ自己満足の極み、だがそれでいいのである。

《藤澤純一＠Mycar-life》

