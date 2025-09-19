ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

電動トゥクトゥクレンタル「Kari Tuku」、佐賀県唐津市にオープン…1時間5000円から

電動トゥクトゥクで巡るレンタルサービス「Kari Tuku（カリトゥク）」
  • ３つのテーマ別オススメルート

GSCは、佐賀県唐津市と福岡県二丈町を電動トゥクトゥクで巡るレンタルサービス「Kari Tuku（カリトゥク）」をJR浜崎駅前にオープンしたと発表した。

普通自動車免許があれば誰でも運転できる電動トゥクトゥクで、潮風を感じながら絶景の海岸線を走る開放的な移動体験を提供する。

サービスでは旅のスタイルに合わせて選べる3つのモデルコースを用意している。「ルート・グランブルー」コース（片道約18km）では虹ノ松原から唐津城方面へ向かい、絶景ビーチや地元の直売所、人気カフェに立ち寄りながら唐津の海の魅力を満喫できる。

「ルート・グランブルー&呼子」コース（片道約24km）では、国指定天然記念物の「七ツ釜」や「呼子の朝市」なども巡り、唐津の絶景とグルメを堪能できる。

「ルート・コーストライン」コース（片道約14km）は、「鳴き砂の浜」として知られる「姉子の浜」や菜の花畑「福ふくの里」を巡り、糸島の人気カフェを訪れる女性におすすめのコースとなっている。

料金は1時間5000円、2時間8800円、3時間1万1000円。営業時間は10時から17時まで。

10月9日、10日、19日を「トゥクトゥクの日」として、30分1090円、60分2280円の「チョイノリコース」も用意している。

今後は近隣のホテルやアウトドアツアー会社とのコラボも準備中だという。

《森脇稔》

