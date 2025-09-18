ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

豪トヨタ、V2X通信活用の交通安全システム実証開始…高速道路への合流を安全に

トヨタ『ハイラックス』ベースのテスト車両
  • トヨタ『ハイラックス』ベースのテスト車両

トヨタ・オーストラリアは、トランスアーバンと協力して、協調型高度道路交通システム（C-ITS）技術の実証実験を開始したと発表した。

この実験は、オーストラリアの道路をより安全にすることを目的としている。

実証実験では、最新の『ハイラックス』に次世代のハードウェアとソフトウェアを特別に搭載し、V2X（車両と全ての物との通信）機能により交通流の改善と道路安全性の向上を図る。

今回開始されたこの共同開発実験の主な焦点は、高速道路への合流時の安全性向上にある。合流は事故や交通渋滞を引き起こす可能性が最も高い状況の一つとされている。

トヨタのC-ITS技術は、トランスアーバンの独自交通システムを活用している。このシステムはAIカメラ検知を使用して交通密度、位置、速度を判定する。

この情報は車両のC-ITSシステムと共有され、車両と周囲の交通との速度差や、車両のブラインドスポットにいる他の道路利用者の存在をドライバーに通知する。

この先進技術は合流時の全ての道路利用者の安全性向上に役立つだけでなく、交通流の改善にも貢献できる。実験の目的は、現在の車両と将来の自動運転車両の両方で使用できる技術を開発し、全ての人の道路安全性向上を図ることである。

実験はポートメルボルンのクック・ストリート上り線オンランプで実施され、9月まで継続される。

トヨタ・オーストラリアの販売・マーケティング・フランチャイズ事業担当副社長のショーン・ハンリー氏は、「この実験がトヨタ・オーストラリアとトランスアーバンの両社にとって貴重な学習機会になる」と述べた。

トヨタ・モーター・コーポレーション・オーストラリア（TMCA）は以前にもレクサスを通じてC-ITS実験に参加しており、見えない車両や歩行者の検知、今後の道路工事や交通情報、路面電車、救急車、信号機との通信など、様々な利益を提供するV2X技術をテストしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイラックス

トヨタ自動車

自動運転、高度運転支援（ADAS）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES