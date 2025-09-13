ホーム モーターサイクル 新型車 記事

BMW、新型『R 1300 R』と『R 1300 RS』の注文受付開始…210万5000円から

BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型
  • BMW R 1300 R新型

ビー・エム・ダブリューは、BMW Motorradの新型モデル『R 1300 R』、『R 1300 RS』の注文受付を、専用ウェブサイトで開始した。納車は9月下旬以降を予定している。価格は210万5000円からだ。

【画像】BMWの新型『R 1300 R』と『R 1300 RS』

新型BMW R 1300 Rは、スポーティな走行性能と快適なツーリング性能を両立したダイナミック・ロードスターであり、新型BMW R 1300 RSは、長距離ツーリングとダイナミックなライディングを追求した新世代のプレミアム・スポーツ・ツアラーだ。

新型BMW R 1300 Rは、従来のボクサー・エンジン搭載のロードスターをさらに進化させ、まったく新しい次元のダイナミック・ロードスターとして誕生している。デザインと性能の両面で大幅な向上を実現し、ライディング・ダイナミクスに妥協なく焦点を当てスポーティな走りと快適なツーリングを両立させたモデルだ。

新型BMW R 1300 Rは、完全に再設計されたエンジンとシャシーにより、前モデルよりもはるかにスポーティな走行体験を提供しつつ、BMW Motorradならではのツーリング性能や快適性はしっかりと維持している。

シャシーは、新たに設計された鋼製メイン・フレームとアルミニウム製リア・フレームを採用しこれにより剛性とコンパクトさを両立している。フロントには新しい倒立式フォーク、リアには改良されたEVOパラレバー・サスペンションを採用し、操縦性とハンドリングの正確性を向上させている。ホイールは新開発の17インチ・アルミ製ホイールを採用し、加速性能とブレーキ・レスポンスが向上している。

新型BMW R 1300 RSは、従来のスポーツ・ツアラーに新たな進化をもたらすダイナミックなライディングを追求した設計と、洗練された技術、スタイリングを兼ね備えたモデル。従来以上にスポーティでアクティブなライディング・ポジションを追求している。

ハンドル・バー、フットレスト、シートの三角形の配置を見直し、ハンドル・バーをフラットに、フットレストをやや後方に配置することで、ライダーを前方に寄せた姿勢とし、前輪からのフィードバックを向上させている。これにより、スポーティな走行時のコントロール性が向上している。

標準装備の高性能ダブル・ディスク・ブレーキとBMW Motorradのインテグラル ABS Proにより、安全性と制動力を確保している。ヘッドライトはLEDのダイナミック・オクタゴン・デザインで、標準装備のLEDライトは、ローブームとハイビームに分かれ、夜間走行の視認性を向上させている。

ライディング・アシスタントにはアクティブ・クルーズ・コントロール（ACC）、フロント・コリジョン・ワーニング（FCW）、レーン・チェンジ・ワーニング（SWW）などの安全支援機能も搭載している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

BMW モトラッド

BMW

注目の記事【モーターサイクル】

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES