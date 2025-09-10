ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

アストンマーティンのベビーカー、「ハイパフォーマンスな子育てを」…eggとコラボ

アストンマーティンは9月9日、英国のベビーカーブランドeggの公式ベビーカーパートナーに選出されたと発表した。

両ブランドが手を結び、ビスポークのegg3ベビーカーコレクションを展開する。

今回のコラボレーションは、パフォーマンス、クラフトマンシップ、イノベーション、洗練されたラグジュアリーで知られる両ブランドの共通点を活かしたものだ。最高峰のハイパフォーマンスカーがスムーズで応答性の高い走行を実現するように、現代のラグジュアリーベビーカーにも操作性、洗練性、そして品質への揺るぎないこだわりが求められる。

アストンマーティンのブランド・ダイバーシティ・ディレクターのステファノ・サポレッティ氏は「eggとのこのコラボレーションは素晴らしい相乗効果を生む。人生の新しい章に、アストンマーティンの真髄を体現する製品が加わる」とコメントした。

「アストンマーティンegg3」は、自動車から着想を得た優雅さを持ち、あらゆるラインに伝統が刻まれている。正確な比率で描かれた象徴的なキルティングは、高性能SUV『DBX707』のインテリアを彷彿とさせる。この特徴的なキルティングパターンはハードトリムにも反映され、視覚的な個性と職人技を引き立てる独特の感触を生み出している。

ハニカムパターンのホイールは、精密、高性能、そして色褪せない伝統を受け継ぐアストンマーティン『Valour』と『Victor』からインスピレーションを得ている。センターハブのグラフィックは、アストンマーティンのインテリアに見られるロータリーコントロールのテクスチャーから着想を得て、さらに洗練された技術的ディテールを加えている。

最初の製品は2025年第4四半期より発売予定で、9月より世界各国の小売店の一部およびeggstrollerの公式サイトにて予約受け付けを開始する。最初の製品は3種類のカラーバリエーションでの展開となる。

象徴的なグリーンエディションは時代を超えた色合いで、控えめなレーシングライムのハイライトがアクセントとなり、パフォーマンスを強調した大胆な仕上がりとなっている。2種類のグレーバリエーションはどちらも、伝統を感じさせるヘリンボーン生地を採用し、ヴィンテージ・アストンマーティンのインテリアや、軽量ボディワークに見られるカーボンファイバーを用いた職人技を称えているかのようだ。

ライトグレーのモデルはビターチョコレート・レザーのディテールとマグネットブロンズのハードトリム。アストンマーティンを代表するモデルの豊かなインテリアトーンを彷彿とさせる。

コレクションは細部に至るまで丹念に仕上げられている。アストンマーティンの純正インテリアと同じ本革から、洗練された浮き彫りのように立体的なシリコンロゴ、そしてグリーンエディションにライムで縁取りしたシリコンのアクセント。すべてが、アストンマーティンが誇るモータースポーツの伝統に敬意を表している。

《森脇稔》

