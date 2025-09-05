Japan Mobility Show Kansai 2025、前売券は9月6日発売開始…西日本最大級で12月大阪開催へ

西日本最大級のモーターイベント「Japan Mobility Show Kansai 2025／第13回大阪モーターショー」の前売りチケットが、9月6日（土）午前10時から発売される。

Japan Mobility Show Kansai 2025は12月5日（金）から7日（日）までの3日間、インテックス大阪で開催される。前回2023年は25万人の来場者を動員し、注目を集めたイベントだ。

今年で13回目を迎える本イベントでは、国産車から輸入車、さらに次世代モビリティまで多彩な車両が出展される予定だ。前売りチケットは9月6日（土）午前10時から、チケットぴあ、ローソンチケット、イープラス、CNプレイガイド、セブンチケット、アソビュー！などの各プレイガイドで販売開始となる。アソビュー！では電子チケットのみの取り扱いとなる。

チケット料金は一般が1800円（税込）、当日券は2000円（税込）。大学・専門学生は1300円（税込）、当日券は1500円（税込）である。セブンチケット限定で公式ガイドブック付き前売りチケットも販売中だ。

主催は大阪モーターショー実行委員会で、日本自動車販売協会連合会大阪府支部、日本自動車輸入組合、日刊自動車新聞社、テレビ大阪が名を連ねる。共催には日本自動車販売協会連合会の滋賀、京都、兵庫、奈良、和歌山の各府県支部が参加している。