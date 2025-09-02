日本最大級のランドローバーファンイベント、歴代モデル試乗会も…静岡県富士宮市で11月開催

CHEERS PROJECT CREWは、11月1日（土）から3日（月・祝）までの3連休に、日本最大級のランドローバーファンイベント「LAND ROVER CHEERS 77」を開催する。

【画像】「LAND ROVER CHEERS」

会場は富士山を望む広大なフィールド「富士山 YMCA Global Eco Village」（静岡県富士宮市）で、ランドローバー誕生77周年を記念し、全国から歴代ランドローバーモデルと愛好家が集結する過去最大規模のイベントとなる。

イベント名は「LAND ROVER CHEERS 77」、開催日は2025年11月1日（土）～3日（月・祝）、会場は富士山 YMCA Global Eco Village（静岡県富士宮市原1423）、主催はCHEERS PROJECT CREW。入場券は3日間通し券が5000円（18歳未満無料）、1日券が2000円となっている。

主なコンテンツには、歴代ランドローバー試乗会があり、新型からクラシックまで多彩なモデルを林道やワインディングで体験できる。さらに、VOICE & WORDS LIVEとして有識者やストーリーテラーによるトークセッションが行われ、英国史やクラフトマンシップ、現代社会課題まで幅広く展開される。

また、夜明けのコンボイツーリングでは富士山を背景に夜明けの大地を走る壮観なツーリングが予定されている。ケルト音楽ライブやライブペイント＆オークションも実施され、文化と芸術の融合体験が楽しめる。ファミリー向け企画として乗馬体験やラジコン、子ども向けアクティビティも用意されている。

イベントのテーマは「VOICE into VISION, WORDS into WORLDS」で、声が描き言葉がつなぐ新しいCHEERS体験を目指す。リアルに会って話し声を聞くという本質的な時間を大切にし、世代や地域を超えた交流を創出する。

過去の実績としては、2018年の「CHEERS 70」以来毎年秋に開催されており、2023年は延べ1100人・450台が参加。2024年はFUJI ROCK FESTIVAL会場（新潟・苗場）で開催され、いずれもキャンプサイトが即完売する人気イベントだ。今年は西日本からの参加も呼びかけ、最大規模での開催を目指す。