ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

日本最大級のランドローバーファンイベント、歴代モデル試乗会も…静岡県富士宮市で11月開催

「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」
  • 「LAND ROVER CHEERS」

CHEERS PROJECT CREWは、11月1日（土）から3日（月・祝）までの3連休に、日本最大級のランドローバーファンイベント「LAND ROVER CHEERS 77」を開催する。

【画像】「LAND ROVER CHEERS」

会場は富士山を望む広大なフィールド「富士山 YMCA Global Eco Village」（静岡県富士宮市）で、ランドローバー誕生77周年を記念し、全国から歴代ランドローバーモデルと愛好家が集結する過去最大規模のイベントとなる。

イベント名は「LAND ROVER CHEERS 77」、開催日は2025年11月1日（土）～3日（月・祝）、会場は富士山 YMCA Global Eco Village（静岡県富士宮市原1423）、主催はCHEERS PROJECT CREW。入場券は3日間通し券が5000円（18歳未満無料）、1日券が2000円となっている。

主なコンテンツには、歴代ランドローバー試乗会があり、新型からクラシックまで多彩なモデルを林道やワインディングで体験できる。さらに、VOICE & WORDS LIVEとして有識者やストーリーテラーによるトークセッションが行われ、英国史やクラフトマンシップ、現代社会課題まで幅広く展開される。

また、夜明けのコンボイツーリングでは富士山を背景に夜明けの大地を走る壮観なツーリングが予定されている。ケルト音楽ライブやライブペイント＆オークションも実施され、文化と芸術の融合体験が楽しめる。ファミリー向け企画として乗馬体験やラジコン、子ども向けアクティビティも用意されている。

イベントのテーマは「VOICE into VISION, WORDS into WORLDS」で、声が描き言葉がつなぐ新しいCHEERS体験を目指す。リアルに会って話し声を聞くという本質的な時間を大切にし、世代や地域を超えた交流を創出する。

過去の実績としては、2018年の「CHEERS 70」以来毎年秋に開催されており、2023年は延べ1100人・450台が参加。2024年はFUJI ROCK FESTIVAL会場（新潟・苗場）で開催され、いずれもキャンプサイトが即完売する人気イベントだ。今年は西日本からの参加も呼びかけ、最大規模での開催を目指す。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ランドローバー（Land Rover）

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES