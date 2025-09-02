ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

マルチスズキ、21の運転免許試験場を自動化へ…HDカメラやRFIDセンサー活用

マルチスズキは8月31日、ラジャスタン州政府の運輸局と覚書を締結し、同州内の21の運転免許試験場を自動化へ
スズキのインド子会社のマルチスズキは8月31日、ラジャスタン州政府の運輸局と覚書を締結し、同州内の21の運転免許試験場を自動化すると発表した。

この取り組みは、マルチ・スズキのCSR（企業の社会的責任）活動の一環として実施される。自動運転試験場（ADTT）は、アルワル、バラン、バルメル、バラトプル、ビカネル、チッタウルガル、チュル、ダウサ、ドルプル、ディドワナ、ドゥンガルプル、ハヌマンガル、ジャイプル、ジャラワル、ジョドプル、コタ、ラジサマンド、ビルワラ、シカル、ウダイプルの20の主要都市に設置される。

覚書の調印式には、ラジャスタン州のバジャン・ラル・シャルマ首相と、プレム・チャンド・バイルワ副首相兼運輸・道路安全大臣が出席した。調印は、州政府のシュチ・ティアギ運輸長官とマルチスズキのタルン・アガルワルCSR担当上級副社長によって行われた。

ADTTは二輪車と軽自動車の運転免許申請者向けのサービスを提供する。これらの施設には、高精細カメラ、RFIDセンサー、リアルタイム分析機能、統合ITシステムが装備され、中央自動車規則（CMVR）に準拠した完全にコンピュータ化されたルールベースの試験を可能にする。評価プロセスは客観的で、人的偏見や誤りを排除するよう設計されている。

バイルワ副首相は「マルチスズキの交通安全への影響力のある貢献を称賛する。21のADTTを州全体に建設する我々の協力関係は、運転免許試験プロセスを包括的で透明なものにし、より交通安全に貢献するだろう」と述べた。

マルチスズキの企業渉外担当上級執行役員のラフル・バルティ氏は「ラジャスタン州政府と協力して、州全体に21の自動運転試験場で道路安全を推進できることを光栄に思う。これは州の道路安全行動計画への我々の小さな貢献だ」と語った。

マルチスズキは道路安全を5つのE（教育、評価、執行、工学、緊急医療）を通じて推進している。これまでに全国で45のADTTを設置しており、内訳はウッタル・プラデシュ州17、デリー14、ビハール州7、ウッタラカンド州4、ハリヤナ州2、ジャンム1となっている。ラジャスタン州の21のADTTが加わることで、全国の総数は66に達する。

同社はまた、各州政府と協力して8つの運転・交通研究所（IDTR）と23の道路安全知識センター（RSKC）を設立し、ドライバーに必要な運転知識とスキルを提供している。さらに、リアルタイム監視と監視機能を備えた統合交通安全管理システム（ITMS）を実装し、法執行を支援し、規律ある運転行動を促進している。

