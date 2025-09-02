ホーム 自動車 ビジネス 海外マーケット 記事

マルチスズキ、認定中古車「True Value」が600万台販売達成

マルチスズキの認定中古車販売店「True Value」
  • マルチスズキの認定中古車販売店「True Value」

スズキのインド子会社のマルチスズキは8月27日、同社の中古車販売チャネル「マルチ・スズキ・トゥルーバリュー（MSTV）」が累計販売台数600万台を達成したと発表した。

2001年の事業開始以来、MSTVは持続的な成長を続けており、2024-2025年度には49万2697台を販売した。同社は「温かさ、シンプルさ、透明性、信頼性、プロフェッショナリズム」を核となる価値観として掲げ、品質の高い中古車を求める顧客にとって最適な選択肢となっている。

マルチスズキのマーケティング・セールス担当上級執行役員パルト・バナジー氏は「600万台販売という節目を迎え、トゥルーバリューを信頼してくれた全ての顧客に深く感謝している」とコメント。20年以上前に設立されたトゥルーバリューは、多様な顧客層から信頼できる安全な中古車チャネルとして高い評価を得ており、現在は平均年齢31歳の若い顧客から強い支持を受けている。実際、トゥルーバリュー顧客の85%が初回購入者だという。

MSTVが販売する全ての認定中古車は、376項目にわたる厳格な品質チェックを受け、マルチスズキ純正部品で整備されてから認定を受ける。サービス履歴や車両書類の確認も販売前に実施される。顧客の信頼をさらに高めるため、認定中古車には最大1年間の保証と3回の無料サービスが提供される。

インド全土305都市に606店舗のトゥルーバリュー・ショールームを展開し、全国的なサポート体制を構築している。また、専用アプリとウェブサイトを通じたデジタル対応により、顧客は幅広い中古車を閲覧できる。モデル、価格、所在地などの検索フィルター機能を備え、オンラインでの試乗予約なども可能で、オンラインからオフラインへのスムーズな移行を実現している。

顧客は「マルチスズキ・スマートファイナンス」という完全デジタル化されたプラットフォームを通じて、公的・民間銀行やノンバンクからの多様な融資オプションを利用できる。これらの取り組みにより、透明性、品質、顧客中心主義に基づく長期的な関係構築を実現している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

スズキ

中古車

インド

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES