ハイエース専門店FLEX仙台店がリニューアル、東北最大級の展示台数…ドッグランも初めて併設

ハイエース専門店を全国展開するFLEXは8月30日、ハイエース仙台店をリニューアルオープンした。

新しくなった仙台店は従来店舗より敷地を拡張し、トヨタ『ハイエース』の4WDモデルを中心とした車両を取り揃える。バンやワゴンの他に、キャンピングカーのMOBY DICKやFLEXオリジナルの内装架装を施したモデルなど、ハイエースの展示数は常時50～60台となり、東北エリア最大級の規模を誇る。

ボディカラーやカスタムの仕様、シートアレンジなどのバリエーションは幅広く、さまざまなタイプの魅力的なハイエースを用意している。また、お好みのスタイルをカーライフアドバイザーに伝えれば、ベース車両から理想の1台を作り上げることも可能だ。

広々とした商談ルームには、壁一面に大きなアールの窓を取り入れ、視界が広がる開放的なスペースに仕上げた。自然光が差し込む明るい空間の中で、快適に過ごせる。窓の外側にはわんちゃんを滞在させられるリードフックを設けているため、愛犬の様子を窺いながらゆったりとクルマの商談ができる。また店内にはキッズスペースも完備している。

注目すべきは、FLEX店舗初のドッグランサイト併設店舗となったことだ。広さは144平方mで、ワンちゃんの大きさに応じて小型犬エリアと中・大型犬エリアの2つのエリアを利用できる。地面にはわんちゃんの足腰に優しい人工芝を敷いており、足洗い場を完備。入口は二重扉になっているので安心して利用できる。

展示場には、ハイエースのほか三菱 『デリカD:5』も取り揃える。ミニバン＋4WDの良いとこ取りができるのが魅力のデリカD:5だが、FLEXではアルミホイールやエアロパーツなどでコーディネイトしたカスタムコンプリートモデルも扱っている。

《森脇稔》

