ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

“番狂わせ”の都市対抗野球、トヨタ自動車初戦で敗退、三菱自、スバルは2回戦へ【新聞ウォッチ】

東京ドーム（イメージ）
  • 東京ドーム（イメージ）

先週の8月28日に東京ドームで開幕した都市対抗野球大会もすでに5日目を迎えるが、各都市で予選を勝ち抜いた社会人代表の出場32チームの熱闘ぶりは主催する毎日新聞が連日、スポーツ面などに詳しく取り上げている。

きのう（8月31日）は1回戦3試合が行われ、SUBARU（太田市）は昨年4強の東京ガス（東京都）に8-3で打ち勝ち、JFE西日本（福山市・倉敷市）はホンダ鈴鹿（鈴鹿市）に5-2で逆転勝ちしたほか、JFE東日本（千葉市）もホンダ（東京都）に6-5で競り勝って、2回戦に進んだ。

きょうの毎日には「Hondaも敗退」と大見出しで報じているが、ホンダは、今大会には3チームが出場。鈴鹿市と東京都代表は1回戦で敗退したが、ホンダ熊本（大津町）はきょう（第5日）の第3試合でヤマハ（浜松市）と対戦する。

また、敗退といえば、2年ぶの優勝を狙っていたトヨタ自動車（豊田市）も8月30日のJR東日本東北（仙台市）との対戦で、タイブレークの延長10回に逆転負け。そのトヨタは開幕前、出場32チームの監督に「優勝候補」を予想するアンケートを実施したところ、最多の23票を獲得。8月27日付けの毎日には「V予想トヨタ自動車圧倒」との見出しがスポーツ面を飾ったが、無念にも初戦で王座奪還の夢が途絶えるという番狂わせとなった。なお、自動車メーカーでは三菱自動車（岡崎市）も初戦突破で、2年ぶりに2回戦に進んでいる。

2025年9月1日付

●転機の二輪（下）インタビュー，スズキ常務・田中強氏「モペット市場を開拓」、カワサキモータース社長・伊藤浩氏「脱炭素全方位で対応」 （読売・4面）

●輪島復興へ軽トラ市 （読売・30面）

●都市対抗野球第4日、Hondaも敗退、猛追あと1点遠く （毎日・19面）

●万博来場2820万人困難、累計想定黒字ラインは到達か（産経・20面）

●内閣支持42%、10ポイント上昇、総裁選前倒し「不要」52%、本社世論調査（日経・1面）

●アイシン、車部品「全方位」挑む、30年度に売上高6兆円でボッシュ射程（日経・9面）

《福田俊之》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

新聞ウォッチ

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES