VW『カリフォルニア ビーチ』新型、第3世代のキャンピングカーを欧州発売

フォルクスワーゲンは8月27日、第3世代となる『カリフォルニア ビーチ』新型の販売を欧州で開始したと発表した。キャンピングカーのカリフォルニア ビーチの20周年に合わせて発売された。

新型『カリフォルニア』は2024年にデビュー。現行『マルチバン』のロングホイールベースをベースとする第7世代のVWバスとなった。ビーチ、ビーチツアー、後部にキッチネットを備えたビーチキャンパー、コースト、オーシャンの各バージョンを展開する。

革新的なモジュラー横置きマトリックス（MQB）を採用したカリフォルニアモデルは、より広く、スマートで洗練され、多用途性が向上した。ポップアップルーフなどの伝統的なカリフォルニアの特徴は維持されている。

今回初めて、全カリフォルニア車両に両側スライドドアが標準装備され、車両のユーティリティがさらに多様化した。また、このクラス初となるプラグインハイブリッド4WDシステム「eHybrid 4MOTION」をオプション設定し、一時的に電気自動車として使用できる。

2025年モデルのビーチシリーズは3つのグレードで構成される。エントリーモデルの「カリフォルニア ビーチ」は乗用車認定を受け、手動ポップアップルーフ付きのマルチバンとして6席（2+2+2）を提供する。

「カリフォルニア ビーチツアー」は回転・高さ調整可能な運転席と助手席、キャンプ用チェア2脚、キャンプテーブル、ポップアップルーフ内照明などを標準装備する5人乗りモデルだ。

最上級の「カリフォルニア ビーチキャンパー」は従来のキャンパーバン認定を受け、超コンパクトなミニキッチンと230V外部電源接続を装備している。

《森脇稔》

