1位はレクサス対抗、メルセデスベンツ『Vクラス』後継は次世代プラットフォーム…8月のスクープ記事ベスト5

8月に掲載された新型車スクープに関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はメルセデスベンツの最高級ミニバン『Vクラス』に関するものでした。
メルセデスベンツは現在、新型高級ミニバン『VLE』のティザーキャンペーンを展開している。その最終デザインをデジタルプレビューしよう。日本に導入される可能性も高く、レクサス『LM』が最大のライバルとなるだろう。
最終デザインが見えてきた……。三菱自動車は現在、かつて日本でも人気を呼んだSUV『パジェロ』新型を開発中だ。スクープ班が提携するデザイナーTheottle氏が予想CGを製作した。ワールドプレミアは、2026年前半か。
現代的なLEDライトを備えたこのポルシェ『911』の正体は？ ウクライナのデザイナー、ミコラ・タラセンコ氏が、クラシックな911を近未来風にアレンジした。より箱型になったフォルムは、現行よりシャープでアグレッシブだ。
ポルシェは現在、エントリーレベルの「カレラ」から、最上位モデルの「911ターボ50イヤーズ」まで、実に23バージョンの『911』をラインナップしている。たいていの人が満足できるモデルが見つかるはずだが、スクープ班のカメラが新たなバリエーションの写真を初めて撮影した。
BMWが開発中のミッドサイズ・クロスオーバーSUV、『X5』次期型（G65）。最新プロトタイプのキャビン内にスクープ班のカメラが初めて迫った。次期X5のプロトタイプはこれまでドイツや北欧で何度か撮影したが、インテリアをじっくり見ることはできていなかった。