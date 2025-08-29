ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

1位はレクサス対抗、メルセデスベンツ『Vクラス』後継は次世代プラットフォーム…8月のスクープ記事ベスト5

メルセデスベンツ VLE 市販型の予想CG
  • メルセデスベンツ VLE 市販型の予想CG
  • 三菱 パジェロ 新型の予想CG
  • ポルシェ911 再解釈モデルのCG
  • ポルシェ 911スピードスター 新型のプロトタイプ
  • BMW X5 次期型のプロトタイプ

8月に掲載された新型車スクープに関する記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位はメルセデスベンツの最高級ミニバン『Vクラス』に関するものでした。


1位） レクサス『LM』対抗！これがメルセデスベンツ最高級ミニバン、『Vクラス』後継の最終デザインだ158 Pt.

メルセデスベンツは現在、新型高級ミニバン『VLE』のティザーキャンペーンを展開している。その最終デザインをデジタルプレビューしよう。日本に導入される可能性も高く、レクサス『LM』が最大のライバルとなるだろう。
コンセプトカー『ヴィジョンV』の市販バージョンと言えるだろう





2位） 三菱『パジェロ』7年ぶり日本復活か!? 日産 パトロール 派生モデルの可能性も151 Pt.

最終デザインが見えてきた……。三菱自動車は現在、かつて日本でも人気を呼んだSUV『パジェロ』新型を開発中だ。スクープ班が提携するデザイナーTheottle氏が予想CGを製作した。ワールドプレミアは、2026年前半か。
一見してEVかと思うようなフロントエンド





3位） もしも「タイプ992」が初代911をオマージュした世界線だったら…？ ウクライナのデザイナーが再解釈79 Pt.

現代的なLEDライトを備えたこのポルシェ『911』の正体は？　ウクライナのデザイナー、ミコラ・タラセンコ氏が、クラシックな911を近未来風にアレンジした。より箱型になったフォルムは、現行よりシャープでアグレッシブだ。
コンパクト×シャープ、かつての911スタイルを再解釈





4位） ポルシェ『911スピードスター』が劇的な復活？ 992.2世代に最後の打ち上げ花火！62 Pt.

ポルシェは現在、エントリーレベルの「カレラ」から、最上位モデルの「911ターボ50イヤーズ」まで、実に23バージョンの『911』をラインナップしている。たいていの人が満足できるモデルが見つかるはずだが、スクープ班のカメラが新たなバリエーションの写真を初めて撮影した。
GT3をベースにしたコンバーチブル





5位） 次期BMW『X5』の車内を激写！ メーターパネル廃止、全く新しいパノラミックiDriveディスプレイを搭載50 Pt.

BMWが開発中のミッドサイズ・クロスオーバーSUV、『X5』次期型（G65）。最新プロトタイプのキャビン内にスクープ班のカメラが初めて迫った。次期X5のプロトタイプはこれまでドイツや北欧で何度か撮影したが、インテリアをじっくり見ることはできていなかった。
パノラミックiDriveディスプレイに注目

《大矢根洋》

