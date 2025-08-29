日産『エクストレイル』の「SOTOASOBIパッケージ」、ジャオス製カスタムパーツ採用

ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

エクストレイル（T33） 「SOTOASOBI パッケージ」装着車
  • エクストレイル（T33） 「SOTOASOBI パッケージ」装着車
  • エクストレイル（T32） 「SOTOASOBI パッケージ」装着車
  • JAOSフェンダーガーニッシュ（ブラックダミーボルト+タフブラック）　…T33用
  • JAOSフェンダーガーニッシュ（ブラックダミーボルト+タフブラック）　…T32用
  • JAOSマッドガードⅢ…T33用
  • JAOSドアハンドルプロテクター…T33用

ジャオス（JAOS）は8月27日、日産『エクストレイル』（T33）用アクセサリーパッケージ「SOTOASOBIパッケージ」に、「JAOSフェンダーガーニッシュ・タフブラック」が採用されたと発表した。

同時に、日産自動車「カーライフコレクション」でもJAOSブランドの取り扱いが開始された。選び抜かれた改良新型エクストレイル用カスタマイズパーツが全国の日産自動車ディーラーでも購入できるようになる。

デザインと機能性の両立を目指して開発された日産自動車の「SOTOASOBIパッケージ」。その第2弾として発表されたエクストレイル（T33）用SOTOASOBIパッケージに、アフターパーツマーケットでも好評を得ている「JAOSフェンダーガーニッシュ typeX」が採用された。

ブラックのダミーボルトと強固な皮膜が特徴のタフブラックで仕上げたヘビーデューティ仕様となっている。スマートなエクストレイルのサイドビューが、同品の装着によってクロスカントリーカーらしくワイルドに引き締まる。

併せて、旧型エクストレイル（T32）用に展開されたSOTOASOBIパッケージにも同じく「JAOSフェンダーガーニッシュ typeX」のタフブラック仕様が採用されている。

「カーライフコレクション」では、エクストレイル（T33）用に「JAOSマッドガード」「JAOSドアハンドルプロテクター」をラインナップ。4WD&SUV専業パーツメーカーならではのラギッド感あふれるそれぞれのパーツによって、顧客の冒険心をかきたてるスタイリングを実現する。

今回発表のエクストレイル（T33）用「SOTOASOBIパッケージ」および「カーライフコレクション」取り扱いパーツ、エクストレイル（T32）用「SOTOASOBIパッケージ」は、エクストレイルを取り扱う全国の日産ディーラーで販売が開始されている。

なお、「SOTOASOBIパッケージ」は、今後他の車種への拡大展開も予定している。

《森脇稔》

