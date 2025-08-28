三菱『デリカミニ』新型の価格を予想、195万～295万円と予告…秋発売

三菱自動車工業は2025年秋に発売予定の新型軽スーパーハイトワゴン『デリカミニ』の予約注文を、8月22日から全国の系列販売会社で開始した。現時点で正式な価格は未発表だが、メーカー希望小売価格（消費税込）の予定は195万円から295万円と明らかにされている。

今回の価格設定は、従来型デリカミニ（2023年発売）の180万円台から250万円台というレンジに比べ、全体的に上昇している。

背景には、先進安全装備やコネクティッド機能の強化、内外装デザインのアップデートに加え、軽スーパーハイトワゴン市場で競合するホンダ『N-BOX』、スズキ『スペーシア』、ダイハツ『タント』などの価格帯が軒並み上昇していることもある。さらに、原材料費や物流コストの高騰も価格上昇要因となっている。

三菱自動車としては、ブランドの象徴である「デリカ」シリーズの世界観を継承しつつ、アウトドア志向の高まりを背景に、“軽でもSUVらしさ”を求めるユーザー層を取り込む狙いがあるとみられる。

そのため、新型デリカミニの価格はエントリーモデルで195万円前後、上級グレードでは295万円前後と予想される。従来型より高めの水準だが、競合車と比較しても不自然ではなく、むしろSUV的キャラクターを強調することで価格に見合う付加価値を訴求する方針だろう。