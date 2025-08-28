ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

シトロエンとフィアットの超小型EV、キャンプでの移動手段を提案…独キャラバンサロン2025

シトロエン・アミ・バギー
  • シトロエン・アミ・バギー
  • シトロエン・アミ・バギー
  • シトロエン・アミ・バギー
  • シトロエン・アミ・バギー
  • シトロエン・アミ・バギー
  • フィアット・トポリーノ 新型
  • フィアット・トポリーノ 新型
  • フィアット・トポリーノ 新型

シトロエンとフィアットは、8月29日にドイツで開幕するキャンピングカーショー「キャラバンサロン2025」に、超小型電動車を出展する。

両ブランドは大型キャンピングカーに加えて、最小クラスのモビリティソリューションとして、シトロエン『アミ・バギー』とフィアット『トポリーノ』を展示する。2台の軽量電動車は、車台やEVパワートレインなどを共用。キャンプ愛好家が旅行先での移動手段として活用できる実用的な車両だ。

カートレーラーで簡単に運搬でき、目的地に到着後は航続距離最大75kmで買い物や2人での探索に最適だ。電動モーターは6kW（8.2hp）を発生し、7kWhバッテリーは家庭用コンセントから4時間で充電できる。

最高速度45km/hに制限された仕様では、AMクラス運転免許があれば15歳から運転可能。この特徴により、特に家族での休暇計画がより柔軟になる利点がある。

キャラバンサロンは世界をリードする見本市で、750社以上の出展者がモーターホーム、キャラバン、キャンピングカー、アクセサリー、旅行先などを約25万平方mの展示スペースで紹介する。キャラバンサロン2025は、8月29日から9月7日まで、デュッセルドルフ展示センターで開催される。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン（Citroen）

フィアット（Fiat）

キャンピングカー、車中泊、アウトドア

電気自動車 EV、PHEV、BEV

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES