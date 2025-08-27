MG、航続750kmの電動SUVをタイで発売…『IM6』に「PREMIUM LONG RANGE」

MGは、電動SUV『IM6』の「PREMIUM LONG RANGE」をタイで発売した。

同車は「クラス最高の充電速度と航続距離を実現する」をコンセプトに開発された電動SUV。NEDCサイクルで最大航続距離750kmを達成している。高電圧800Vアーキテクチャを採用し、最大396kWのDC急速充電に対応。10-80%の充電をわずか18分で完了できる。

今回発表されたPREMIUM LONG RANGEは、既存のMG IM6の上位モデルとなる。Premium 2WDとPerformance AWDの2グレードを展開していたが、プレミアムEVユーザーからの要望を受け、新たにPREMIUM LONG RANGEモデルを追加した。

同モデルは「初のプレミアムインテリジェントe-SUV」として位置づけられ、最大407hp、500Nmのトルクを発生するシングルモーターを搭載。800V高電圧技術により、最大396kWのDC急速充電を実現している。

先進機能として、IM Digital Chassisによる4輪独立制御システム、One Touch iAD Auto Parking Assistによる自動駐車機能、One Touch Escapeによる狭小スペースからの自動脱出機能、最大100mまでの自動後退機能One Touch Reverseなどを搭載した。

安全面では、China NCAPで5つ星評価を獲得したAdvanced Synchronized Protection Systemを採用。高電圧バッテリーパック、モーター駆動システム、制御システムに生涯保証を付帯する。

同車は従来の4色に加え、新色Nevis Blueを含む5色展開となる。