ハンドルロック「ディスロック」の最強仕様「ダイヤモンドエディション」日本初披露へ…ツールジャパン2025

英国生まれの物理ロックカーセキュリティ「Disklok（ディスロック）」を展開するディスロックジャパンが、10月1日から3日まで幕張メッセで開催される「ツールジャパン2025」に初出展。従来のハンドルロック製品の最強モデル「ゴールドエディション」を超える切断耐性を備えた究極モデル「ダイヤモンドエディション」を日本で初めて披露する。

日本国内では依然として車両盗難が多く発生しており、『ランドクルーザー』や『アルファード』をはじめとした高級車や人気車種を中心に深刻な被害が続いている。

ハンドルロックの「ディスロック」は英国警察が推奨するSBD認定を取得し、第三者セキュリティレベル検査機関Sold Secureの破壊耐久試験にも合格。さらにヨーロッパで30年以上支持され続け、その防犯性能は「最強」として広く認知されている。

新製品「ダイヤモンドエディション」は、従来のゴールドエディションが持つ高いセキュリティ性能はそのままに、切断耐性をさらに強化した究極モデルだとアピールする。ディスロック社は第三者検査機関Sold Secureと協力し、より強い切断攻撃に耐えられる鋼素材「ダイアモナイト」を独自開発。この素材の含有率をより高めることで、従来モデル「ゴールドエディション」を凌ぐ高い防御力を実現した。

本モデルは英国警察推奨のSBD認定を取得し、さらにSold Secure破壊耐久試験において、最高位「Gold」を凌ぐセキュリティレベルを持つ数少ない製品にのみ与えられる称号「Diamond」を獲得している。

主な特長として、ゴールドエディション同等の総合防犯性能を維持しつつ切断耐性をさらに強化、独自開発鋼素材「ダイアモナイト」を採用、英国警察推奨のSBD認定取得、Sold Secure破壊耐久試験「Diamond」評価獲得、回転式外殻構造で運転操作を物理的に防止、3年間保証などが挙げられる。

ツールジャパン2025は、10月1日から3日まで幕張メッセで開催され、ディスロックジャパンは第6ホール12-63ブースで出展する。